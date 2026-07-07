Qué es la hodofobia: cuando viajar provoca ansiedad extrema y ataques de pánico

Para muchas personas, viajar es sinónimo de vacaciones, descanso y desconexión. Sin embargo, para otras, la simple idea de preparar una maleta, subir a un avión o recorrer unos kilómetros en coche puede desencadenar un intenso miedo. Este trastorno recibe el nombre de hodofobia.

Según explica la Clínica Universidad de Navarra, la hodofobia es un trastorno psicológico caracterizado por un miedo intenso, persistente e irracional a viajar. Puede afectar a cualquier tipo de desplazamiento, desde un trayecto en coche hasta un viaje en tren, autobús o avión, e incluso hacer que la persona evite salir de su entorno habitual.

El término procede del griego hodos (camino o viaje) y phobos (miedo). Aunque muchas personas sienten nervios antes de un viaje, la ansiedad que sufre una persona hodofóbica puede llegar a limitar la vida personal, social o laboral de quien la padece.

Síntomas

Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero suelen incluir:

Sudoración excesiva.

Taquicardia.

Dificultad para respirar.

Temblores o náuseas.

Ansiedad intensa o ataques de pánico.

Miedo a perder el control o incluso a morir.

Evitación de cualquier situación que implique viajar.

Causas

Las causas pueden ser muy diversas. Entre las más frecuentes se encuentran haber vivido una experiencia traumática relacionada con un viaje, tener antecedentes familiares de trastornos de ansiedad o presentar otros miedos, como la claustrofobia o la agorafobia.

Tratamiento

La mayoría de los pacientes puede mejorar de forma significativa con un tratamiento adecuado. La terapia cognitivo-conductual suele ser la opción más utilizada, ya que ayuda a identificar y modificar los pensamientos que alimentan el miedo. También puede combinarse con técnicas de exposición gradual, ejercicios de relajación y, en los casos más graves, medicación prescrita por un profesional.

Los especialistas recomiendan acudir a consulta cuando el miedo a viajar interfiere de forma importante en la vida diaria, provoca ataques de pánico o impide realizar actividades personales, sociales o laborales con normalidad.