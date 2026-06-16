Estar siempre conectado, con acceso a la información y al corriente de todos lo que sucede a nuestro alrededor, ha sido el objetivo durante muchos años. Conseguido este objetivo llega en momento de lo contrario y huir de la sobreestimulación que produce. Y el efecto de esta en los objetivos que nos marcamos.

Así es como la tecnología sin distracciones te ayuda a alcanzar tus metas

Vivimos en un país impulsado por los proyectos individuales de algunas personas y grandes ambiciones. En un estudio realizado recientemente por Amazon Kindle, vemos como el 78% de los españoles se marcan metas profesionales y personales de forma habitual.

Algunos propósitos como montar un negocio propio (21%), escribir una obra literaria o publicar un libro (14%) o convertir nuestras aficiones en nuestra forma de vida (13%) son las más frecuentes. La distancia entre el deseo y la realidad es muy amplia: son más del 30% los que admiten que en el último año no han conseguido avances en sus objetivos.

Kindle Scribe Colorsoft | Amazon

Son muchas las excusas y los problemas los que nos frenan, entre los que cabe destacar la propia vida moderna, con falta de organización y planificación, así como la falta de concentración debido al exceso de interrupciones. Lo cual nos lleva a sentirnos frustrados y decepcionados al no alcanzar nuestras metas. Lo que se traduce, en un aumento de la ansiedad y los niveles de estrés.

La vida cotidiana y el ecosistema digital en el que vivimos es parte del problema, afectando de forma negativa a nuestra capacidad de alcanzarlos, como es el caso de las distracciones digitales, una cifra que afecta al 77% de la población entre 35 y 44 años. Siendo habitual las interrupciones tecnológicas en los primeros 30 minutos de trabajo, algo que sufren más del 40% de los usuarios.

La mayoría de los usuarios percibe un bajo nivel cognitivo como efecto de este suceso donde la capacidad de reflexionar y la creatividad se reduce al trabajar en dispositivos con acceso permanente a Internet. Con el olvido de sus tareas y quehaceres por la constante llegada de mensajes y notificaciones. Lo que se traduce en la búsqueda de entornos libres de distracciones. Con herramientas que prioricen la funcionalidad frente a la hiperconectividad. Creando entornos sin distracciones, aplicaciones ni notificaciones.

De ahí que surja el concepto de tecnología de desconexión, en el que podemos encuadrar dispositivos como el nuevo Kindle Colorsoft. Un dispositivo el cual está diseñado para huir de esta situación, permitiéndonos escribir y estructurar proyectos de forma clara, sin alertas externas. Lo que ayuda a concentrar el foco y un avance mayor. Pudiendo pasar de la idea al plan de acción, en un mundo saturado de ruido digital. Por lo que llega el momento de buscar dispositivos con los que crear una barrera digital con la que poder centrarnos en conseguir nuestros objetivos.