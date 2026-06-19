DISFRUTA AL MÁXIMO DE LA MÚSICA AL AIRE LIBRE
Altavoces Bluetooth para celebrar la noche de San Juan
Una noche en la que disfrutar de la mejor música alrededor de las hogueras.
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La noche de San Juan es una de las más mágicas del año, esta coincide con el solsticio de verano. Para muchos es el momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo, con la ayuda del fuego purificador. Un momento para compartir ya sea en un claro del bosque, en la playa o en el jardín compartiendo el momento con amigos o familia. Lo cual nos invita a pasar tiempo al aire libre, donde no nos puede faltar algo de música, y donde se hacen imprescindibles los altavoces bluetooth, como los que te sugerimos a continuación.
Celebra la noche de San Juan a todo ritmo
Si algo no puede faltar a la hora darle dar la bienvenida al verano es la música. Para que la calidad del sonido esté a la altura de las circunstancias debemos optar por un altavoz portátil potente y resistente. Estos son algunos ejemplos por lo que puedes optar, si quieres disfrutar al máximo de la experiencia.
JBL PartyBox 110 (o Club 120), potencia de 160 W con sonido característico JBL Original Pro Sound y unos graves contundentes. Cuenta con luces LED dinámicas que se sincronizan al ritmo de la música y protección IPX4, lo que lo hace ideal para la playa. Su batería proporciona una autonomía de 12 horas. Precio aproximado en Amazon: 399 euros.
Sony SRS-XV500. Este altavoz de la serie X destaca por sus altavoces X-Balanced,que proporciona graves profundos de tipo Mega Bass y voces nítidas ideales para el exterior. Autonomía de hasta 25 horas y carga rápida. Luces de ambiente integradas, resistencia IPX4 y entradas para micrófono o guitarra. Disponible en Amazon: 304 euros aproximadamente.
Bose S1 Pro+. Para los que buscan la máxima fidelidad acústica y un rendimiento profesional. Es un sistema de PA inalámbrico «todo en uno» con un mezclador integrado de 3 canales y tecnología Auto EQ, que ajusta automáticamente el sonido según la inclinación o posición del dispositivo. Autonomía de hasta 11 horas de batería y sonido de alta fidelidad. Su precio en Amazon: 569 euros.
Tronsmart Halo 200. Gran relación potencia-precio imbatible gracias a sus 120 W de salida. Ofrece un sistema de sonido de 3 vías con una claridad en espacios abiertos, 5 modos de luces personalizables a través de su app y hasta 18 horas de reproducción continua. Soporta la conexión de micrófonos inalámbricos. Precio en Amazon: 249 euros
Una noche para compartir y en la que pedir nuestros deseos y en la que no puede faltar un altavoz para poner la mejor banda sonora al verano. y en la que no nos puede faltar un altavoz bluetooth el cual podamos llevarlo a cualquier lado, sin perder calidad de sonido.
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