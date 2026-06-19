La zona del cuerpo que más olvidamos proteger del sol y que puede aumentar el riesgo de cáncer de piel

Cuando llega el calor, la protección solar se concentra en la cara, los brazos o la espalda. Pero hay una zona que casi nadie cubre ni revisa: el cuero cabelludo.

Una zona vulnerable

Tal y como revela el medio Mirror, el cuero cabelludo puede quemarse con el sol igual que cualquier otra parte del cuerpo. El riesgo aumenta en personas con cabello fino, raya ancha o zonas de calvicie, aunque el pelo grueso tampoco garantiza protección total: la quemadura puede aparecer en la raya, la coronilla o el nacimiento del cabello.

Más difícil de detectar

El cáncer de piel, incluido el melanoma, también puede desarrollarse en esta zona. El problema es que, al estar cubierta por el cabello, una lesión sospechosa puede pasar desapercibida durante más tiempo que en zonas visibles como la cara o el cuello. Pocas personas revisan su cuero cabelludo de forma rutinaria, lo que retrasa el diagnóstico.

Síntomas de una quemadura en el cuero cabelludo

Entre las señales más comunes están la descamación, la sensibilidad al peinar o lavar el cabello, la picazón, el enrojecimiento y la sensación de calor en la zona. En casos más severos, puede haber ampollas, hinchazón y dolor de cabeza.

¿Cómo no confundirlo con la caspa? La principal diferencia es el tiempo: la caspa es una condición recurrente que se desarrolla con el paso del tiempo, mientras que la quemadura solar dura solo unos días tras la exposición al sol.

El Sol también daña el cabello

La exposición prolongada a la radiación UV no solo afecta la piel: también debilita la fibra capilar, generando sequedad, fragilidad y más caída. Proteger el cuero cabelludo, entonces, también protege el cabello.

Los expertos recomiendan usar champús y productos sin fragancia ni sulfatos mientras la piel cicatriza, además de gel de aloe vera para aliviar las molestias. Es clave evitar rascarse, pelar la piel o usar herramientas de calor en el cabello. Si necesitas volver a exponerte al sol, lo ideal es usar un sombrero o gorro hasta que la zona sane por completo.

¿Cuándo es conveniente acudir a un médico? Si la quemadura no mejora en pocos días, o aparecen ampollas, hinchazón importante, fiebre, mareos o signos de infección.