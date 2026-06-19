Verano 2026: esta es la previsión meteorológica según los expertos

Este domingo 21 de junio, a las 9:24 horas (hora peninsular), dejamos atrás la primavera dirá para dar inicio al verano. La nueva estación se extenderá durante 93 días, hasta el próximo 23 de septiembre, momento en que llegará el otoño.

¿Y qué hay en cuanto al tiempo? ¿Cuál es la previsión meteorológica que nos espera estos meses? Esto es lo que dicen expertos.

Verano más cálido de lo normal

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), existe una alta probabilidad de que la temperatura media de este verano se sitúe en el tercil superior en toda España, una tendencia que se acentúa en el norte peninsular, la vertiente mediterránea y Baleares.

Esta señal cálida también se refleja en el interior, el este peninsular y ambos archipiélagos, según los análisis meterológicos. En cambio, el suroeste peninsular presenta una tendencia más débil, cercana a la normalidad.

Precipitaciones

En cuanto a las lluvias, AEMET distingue por zonas: en el noroeste y el suroeste peninsular la probabilidad será la climatológica habitual, mientras que en el resto del país aumenta la posibilidad de que la precipitación acumulada se sitúe en el tercil superior, debido principalmente a episodios convectivos puntuales y no a una lluvia generalizada.

Aun así, conviene matizar: un verano "dentro de lo normal" en lluvia puede seguir significando un verano seco en buena parte de España, especialmente en el centro, el sur y la zona mediterránea, donde la normalidad climática ya implica pocas precipitaciones.

Calor extremo, una tendencia al alza

El verano de 2025 fue, según la AEMET, el más cálido de toda la serie histórica en España, con olas de calor registradas entre el 18 de junio y el 4 de julio, y entre el 3 y el 18 de agosto. Además, 2022 sigue siendo el año con más días de ola de calor, con un total de 41.

Esto no garantiza que 2026 vaya a repetir esas cifras, pero sí confirma una tendencia clara: las olas de calor son cada vez más frecuentes, más intensas y, en ocasiones, más tempranas.

Recomendaciones ante el calor

El Ministerio de Sanidad, en coordinación con la AEMET, recomienda: