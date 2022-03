Así es la seguridad del presidente Vladímir Putin

Vladímir Putin es uno de los hombres del momento. Ha cobrado protagonismo, sobre todo, desde hace un mes, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania. El presidente de Rusia lleva una vida muy hermética, con pocas apariciones y con comunicación directa con pocas personas.

En la vida de Putin nada se improvisa, y menos su seguridad. El presidente ruso cuenta con un equipo de seguridad exclusivo, el Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia, que le protege las 24 horas del día. Asimismo, el acceso al mandatario y exdirector del Servicio Federal de Seguridad, antigua KGB, por parte de cualquier persona es bastante limitado.

"Ya no viaja por el país y su aparición en eventos públicos es bastante inusual. Los guardias de seguridad son de las pocas personas con las que Putin tiene una relación personal", señala Mark Galeotti a 'BBC', un experto en seguridad rusa.

La seguridad en cuatro círculos

El sistema de seguridad cuando Putin realiza apariciones en el exterior consta de cuatro círculos o niveles. Según explica 'Russia Beyond' en palabras de 'BBC', esta es la seguridad que integra cada uno de esos círculos:

El primero, el más cercano a Putin , se compone de sus guardaespaldas personales.

, se compone de sus guardaespaldas personales. El segundo círculo está integrado por agentes de seguridad que se camuflan entre el público para así pasar desapercibidos.

está integrado por agentes de seguridad que se camuflan entre el público para así pasar desapercibidos. En el tercer nivel de seguridad es un círculo que rodea el perímetro de la multitud espectadora. De esta forma, los agentes que lo componen evitan que entren o se acerquen al presidente personas sospechosas.

es un círculo que rodea el perímetro de la multitud espectadora. De esta forma, los agentes que lo componen evitan que entren o se acerquen al presidente personas sospechosas. Por último, el cuarto círculo está conformado por francotiradores que se sitúan en los techos de los edificios cercanos al acto.

Putin no viaja en helicóptero

Cuando se traslada de un lugar a otro, el presidente ruso no viaja en helicóptero. "A Putin no le gustan los helicópteros; se suele trasladar con una caravana masiva, con motociclistas, muchos autos grandes negros, camiones, etc. Para este tramo, se bloquea cualquier dron que pueda haber en el espacio aéreo y se detiene el tráfico", explica Galeotti.

Asimismo, este experto señala que los agentes acompañan al mandatario cuando se desplaza, además de estar protegido por el Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia. Esta compañía también está apoyada por la Guardia Nacional de Rusia, una especie de "ejército personal" que protege a Putin.

Vigilan su comida

Sin embargo, la protección de los cuatro círculos no es la única que asegura la integridad del presidente ruso. Los agentes de su Servicio también se preocupan por la comida que consume Putin. Ante el temor de ser envenenado, y en palabras de Galeotti para 'BBC', el mandatario cuenta con un catador de comida personal, que comprueba todo lo que Putin va a comer.

Por otra parte, cuando el presidente viaja fuera de Rusia, su equipo se encarga de controlar todo lo que consume. "Se llevan toda la comida y bebida que él va a consumir. Así, por ejemplo, si hay un brindis oficial con champaña, él toma de la botella que su equipo le trae, no de la del resto", detalla Galeotti.

Asimismo, otros expertos en seguridad indican que los guardaespaldas personales de Putin también observan cómo los cocineros preparan la comida del presidente para evitar cualquier riesgo o contratiempo.

Putin no utiliza un teléfono inteligente

Dentro del Kremlin, la ciudad presidencial situada en Moscú, los teléfonos inteligentes o smartphones se bloquean por seguridad. Por otro lado, el mismo Putin afirmó en 2020 que no utilizaba ningún aparato móvil ya que, si se quiere conectar con alguien, el presidente utiliza una línea oficial.

Otra de las razones de Putin para no utilizar estos teléfonos es que desconfía de Internet y, para informarse, según Galeotti, el mandatario utiliza archivos de papel que le entregan sus asesores. "Comienza su día con tres documentos informativos de seguridad. Uno es de lo que está pasando en el mundo, otro es de lo que está pasando en Rusia y, el tercero, es sobre lo que está sucediendo dentro de la élite", explica a 'BBC'.

