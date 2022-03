¿Por qué Putin no mueve el brazo derecho cuando camina?

Vladímir Putin ostenta el cargo de presidente de la Federación Rusa desde 2012. Durante estos diez años, el presidente ha sido objeto de análisis: tanto de su comportamiento, como su habla o su forma de caminar. Respecto a este último aspecto, llama la atención la oscilación asimétrica de sus brazos.

Cuando anda, Putin no balancea el brazo izquierdo lo mismo que el derecho. De hecho, la mano diestra casi ni la mueve. Un grupo de científicos de Portugal, Italia y Países Bajos analizó en 2015 esta particular forma de caminar, y encontró una respuesta. No tiene que ver con ninguna enfermedad.

Putin anda con el "paso del pistolero"

Para realizar su estudio, los neurólogos europeos Araújo, Ferreira, Antonini y Bloem analizaron multitud de vídeos de YouTube en los que el presidente de la Federación Rusa aparecía caminando. En la investigación, publicada en el 'British Medical Journal', calificaron la forma de andar de Putin como el "paso del pistolero".

Una de los primeros síntomas del párkinson es la oscilación asimétrica de los brazos al caminar. Eso hizo pensar a los científicos, al principio del visionado del material videográfico, que quizás el mandatario estaba enfermo. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada, ya que Putin no mostraba otros signos característicos de la enfermedad como el temblor de manos o la falta de coordinación.

Así, buscando posibles explicaciones, los investigadores encontraron "un manual de entrenamiento de la KGB rusa", según recoge 'NBC news'. Esta agencia de inteligencia rusa estuvo activa desde 1954 hasta 1991, y Putin trabajó en ella durante 16 años.

¿Cómo interviene la KGB en la forma de andar de Putin?

"Según este manual, los agentes de la KGB recibieron instrucciones de mantener su arma en la mano derecha cerca de su pecho y avanzar con un lado, generalmente el izquierdo, presumiblemente permitiendo a los sujetos sacar el arma lo más rápido posible cuando se enfrentan a un enemigo", argumenta Bloem, uno de los investigadores, a 'NBC news'.

Esto quiere decir, que Putin fue instruido en la agencia de inteligencia para defenderse si en cualquier situación era atacado. Su brazo derecho no oscila demasiado porque en ese hombro deben llevar el arma, y así sería más rápido desenfundarla. Por eso se mantiene siempre cercana al cuerpo.

Por otro lado, el movimiento del brazo izquierdo es bastante exagerado, lo que llevó a los científicos a pensar que, en caso de ser atacado, este brazo podría actuar como escudo.

Putin no es el único que anda así

A pesar de que el estudio se centró en Putin, los neurólogos europeos también observaron que otros miembros de la diplomacia rusa caminaban con un patrón similar al del presidente. Es el caso del expresidente de Rusia Dmitri Medvédev, así como de los exministros Anatoly Serdyukov y Sergei Ivanov. Todos habían trabajado previamente en la agencia de inteligencia rusa KGB.

De esta forma, los científicos reforzaron esta idea del "paso del pistolero" y lo relacionaron con una adaptación del comportamiento, posiblemente provocado por el entrenamiento en la KGB. Según el estudio, en este tipo de instrucción se enseñaría que el brazo derecho debe ir cercano al pecho para sacar el arma rápidamente, por lo que cuando andan, este brazo no puede oscilar demasiado.

