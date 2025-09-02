Tres hábitos de salud que piensas que haces bien y en realidad no es así, según un experto

Muchos de los hábitos que realizamos a diario para cuidarnos pueden estar haciendo justo lo contrario. Por ello, recientemente, el experto farmacéutico Álvaro Fernández explicaba a través de sus redes sociales tres de ellos para advertir a la población. Te contamos los detalles.

Limpiarse los oídos con bastoncillos

Tal y como revela Farmacéutico Fernández, "lo único que haces es empujar más hacia adentro la cera", creando un tapón, y provocando pérdida de audición o zumbidos.

Los oídos se limpian solos de forma natural, y el cerumen protege el canal auditivo, por lo que solo se debe limpiar el exterior con una toalla.

Frotarse los ojos para sacar algo que se nos metió

Con este hábito, según Álvaro, "lo único que puedes conseguir es arañar la córnea y empeorar la situación". "Deja que las lágrimas hagan su función y si aún así no salen tendrás que ir al médico", explica.

Echarse agua oxigenada o alcohol en las heridas

El farmacéutico asegura que esto hace más mal que bien. "Aunque puede prevenir una infección también retrasa la cicatrización". Por ello, en caso de heridas, es mucho mejor usar solo agua y jabón. "Además, te producirá bastante menos dolor", concluye.