Los tres síntomas que pueden aparecer nada más despertarte y alertar de una posible diabetes

La diabetes tipo 2 puede desarrollarse de forma silenciosa durante años, lo que hace que muchas personas no sepan que la padecen hasta que aparecen las primeras complicaciones. Sin embargo, algunos síntomas pueden manifestarse a primera hora de la mañana y servir como una señal de alerta temprana. Te contamos los detalles.

Según el medio Mirror, hay tres signos que pueden aparecer a primera hora de la mañana y que conviene no pasar por alto.

El primero de ellos es la polidipsia, un aumento anormal de la sed que persiste incluso después de beber agua. Los especialistas recuerdan que sentir sed de forma ocasional es normal, pero si aparece todos los días y resulta difícil saciarla, podría estar relacionado con niveles elevados de glucosa en sangre.

Otro síntoma es la polifagia, es decir, una sensación constante de hambre. Esto ocurre porque el organismo tiene dificultades para aprovechar correctamente la glucosa como fuente de energía, por lo que el cuerpo continúa enviando señales de que necesita alimentarse.

El tercer signo es la poliuria, que consiste en tener que orinar con más frecuencia de lo habitual, incluso al comenzar el día. Este síntoma suele estar relacionado con el intento del organismo de eliminar el exceso de azúcar a través de la orina.

Estos síntomas, por sí solos, no confirman un diagnóstico de diabetes, pero sí justifican acudir al médico para realizar una valoración. Un análisis de sangre es suficiente para comprobar si existe la enfermedad.

Además, en las personas que ya tienen diabetes, el desayuno desempeña un papel importante para controlar los niveles de glucosa, ya que estos suelen ser más elevados al despertar. Por ello, los expertos recomiendan desayunar aproximadamente entre una hora y una hora y media después de levantarse.