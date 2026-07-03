Esta es la sustancia más adictiva del mundo: no es una droga y la consumes a diario

El azúcar forma parte de la alimentación diaria de millones de personas y está presente en muchos más productos de los que solemos imaginar. Aunque habitualmente se asocia a dulces, refrescos o postres, también se encuentra en alimentos como salsas, pan de molde, cereales de desayuno e incluso en productos que, a simple vista, no parecen contener ingredientes azucarados.

A diferencia de sustancias consideradas drogas, el azúcar no está clasificado como tal. Sin embargo, diversos estudios han señalado que su consumo puede activar los circuitos de recompensa del cerebro, favoreciendo la liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado con la sensación de placer y satisfacción. Este mecanismo ayuda a explicar por qué muchas personas sienten un deseo recurrente de consumir alimentos ricos en azúcar.

Con el paso del tiempo, el consumo frecuente de azúcares añadidos también puede modificar la percepción del gusto. El paladar se acostumbra a sabores cada vez más intensos, haciendo que alimentos naturales como la fruta o algunos vegetales resulten menos atractivos en comparación con los productos ultraprocesados.

Alimentos ultraprocesados | iStock

Uno de los aspectos que más preocupa es la llamada "azúcar oculta". Gran parte del azúcar añadido que se consume a diario no procede del azúcar que se añade al café o a los postres, sino de ingredientes incorporados durante la elaboración de numerosos alimentos industriales. Esto hace que muchas personas superen fácilmente las cantidades recomendadas sin ser plenamente conscientes de ello.

La presencia del azúcar en una amplia variedad de productos y su capacidad para estimular los mecanismos de recompensa del cerebro han convertido este ingrediente en objeto de un intenso debate científico y nutricional. Más allá de eliminarlo por completo de la dieta, los especialistas suelen insistir en la importancia de identificar el azúcar añadido en los alimentos procesados y moderar su consumo para mantener unos hábitos alimentarios equilibrados.