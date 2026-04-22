¿Por qué los jóvenes usan menos protección solar?

Con la llegada del verano, las horas de luz solar aumentan. La tentación de pasar todo el día en la piscina o de dar un paseo largo en el parque después de los meses de invierno hace que a menudo se nos olvide un aspecto importante: protegernos de la radiación ultravioleta (UV).

La investigación consiste en una recopilación de datos de encuestas epidemiológicas de más de 2 100 estudiantes en escuelas secundarias de Utah

Un nuevo estudio de Georgetown University (Estados Unidos) revela que la percepción que tienen los estudiantes de secundaria sobre las incomodidades de la protección solar y los beneficios estéticos del bronceado influye significativamente en si adoptan o no comportamientos que les permitan protegerse del sol.

La investigación, publicada en Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention y presentada simultáneamente en la Reunión Anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer 2026, consiste en una recopilación de datos de encuestas epidemiológicas de más de 2 100 estudiantes matriculados en escuelas secundarias de Utah. Los datos formaron parte del ensayo SHINE (Sun-safe Habits Intervention and Education), realizado entre 2021 y 2023.

Menos propensos a protegerse del sol

El equipo investigador descubrió dos factores clave: la comodidad y la apariencia física. Según los resultados, los estudiantes que consideraban la protección solar, como usar crema o ropa protectora, como algo inconveniente o incómodo, eran significativamente menos propensos a adoptar comportamientos que les resguardasen del sol. Por otro lado, los adolescentes que percibían el bronceado como algo que mejoraba su apariencia o atractivo social eran menos propensos a protegerse de la radiación ultravioleta (UV), una de las principales causas de cáncer de piel.

Incluso una advertencia contundente sobre el riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro puede parecerles algo lejano y abstracto. Sin embargo, la recompensa percibida de verse bien, sentirse más atractivos o encajar en el grupo se siente como algo inmediato y personal

Marcelo Sleiman Jr., gerente del Programa de Prevención y Control del Cáncer del Centro Oncológico Integral Lombardi de la Georgetown University, comenta a SINC: "El bronceado no se considera un comportamiento de salud típico. Al contrario, está estrechamente ligado a la apariencia, confianza e identidad social. Incluso una advertencia contundente sobre el riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro puede parecerles [a los jóvenes] algo lejano y abstracto. Sin embargo, la recompensa percibida de verse bien, sentirse más atractivos o encajar en el grupo se siente como algo inmediato y personal".

Incluso tras ajustar los datos según factores demográficos y conocimientos sobre el cáncer de piel, los costes de la protección solar y las recompensas del bronceado se asociaron con una menor participación en comportamientos de protección contra la radiación ultravioleta.

La apariencia física en el centro

"Lo que más me llamó la atención fue que el 'coste' de protegerse del sol no se limitaba solo a algo físico, como la sensación grasa o la incomodidad. Estaba relacionado con la apariencia de los adolescentes", destaca Sleiman. "Un ejemplo fue que algunos jóvenes no usan sombreros de ala ancha porque piensan que no les 'quedarían bien'. Para mí, esto es especialmente revelador, ya que nos muestra que la protección solar conlleva un coste social o de imagen en la mente de los jóvenes. Esta barrera no es solo práctica; en el fondo, es también emocional y social".

El autor principal del estudio, Kenneth P. Tercyak, codirector del Programa de Prevención y Control del Cáncer del Centro Oncológico Integral Lombardi de la Georgetown University, afirma que, según los datos, no basta con conocer los riesgos de la sobreexposición solar para cambiar el comportamiento de los adolescentes: “Para lograrlo, debemos comprender qué opinan sobre las ventajas y desventajas de protegerse del sol y ayudarles a cambiar esa perspectiva”.

Métodos de prevención

Los autores destacan la importancia de introducir estrategias personalizadas en los programas escolares de prevención del cáncer de piel. Según ellos, hace falta centrarse más tanto en la apariencia como en la fotografía con rayos UV o la retroalimentación sobre el fotoenvejecimiento, para reducir las barreras motivacionales y promover un cambio de comportamiento duradero.

“Este estudio subraya la importancia de llegar a las personas desde una edad temprana con estrategias más eficaces de prevención del cáncer de piel que tengan un impacto positivo, y de trabajar con las comunidades para ayudar a reducir la carga del cáncer”, afirma el primer autor, Omar U. Anwar, también investigador de la universidad estadounidense.

"Nuestro desafío como profesionales de la salud pública es que competimos con motivaciones cotidianas muy poderosas que están íntimamente ligadas a la autoimagen y al atractivo social. Con cada nueva generación de jóvenes, es necesario educarlos sobre las causas del cáncer. Sin embargo, esto por sí solo no basta para ayudarles a prevenir la enfermedad a largo plazo", concluye Sleiman.

El cáncer de piel en cifras en España

Se estima que en España en 2024 se diagnosticaron 20 854 nuevos cánceres de piel, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer. Se trata de un 7,18 % del total de los cánceres diagnosticados en este año. Según indican desde la asociación, se conoce el principal factor de riesgo para este tipo de tumor, y es evitable.

El cáncer de piel está relacionado con las radiaciones ultravioletas, que, en su mayor parte, proceden de la exposición solar excesiva. Desde la asociación destacan la importancia de establecer las adecuadas medidas de prevención: evitar la exposición solar intensa, protegerse la piel y usar cremas fotoprotectoras. De esta forma, podrá disminuir la aparición de estas lesiones, además de mejorar los daños de la piel.

Referencia:

Anwar, O. et al. Associations Between Perceived Costs and Rewards of Sun Protection and Sun Safety Practices Among High School Student. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention (2026).