SpaceX confirma la fecha para el undécimo lanzamiento de su megacohete Starship

SpaceX ha confirmado oficialmente que el próximo 13 de octubre será la fecha del undécimo vuelo de prueba de su megacohete Starship. El lanzamiento está programado para las 1:15 de la madrugada del 14 hora peninsular española. La misión se desarrollará desde la base de Starbase, en la costa de Texas, y podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la compañía.

Este vuelo marcará un hito dentro del programa de desarrollo, ya que será el último en utilizar la versión Block 2 de Starship antes de dar paso a la esperada evolución V3, que promete mejoras en potencia, eficiencia y capacidad de reutilización. El cohete que se empleará estará impulsado por el propulsor Super Heavy B15, equipado con 24 motores Raptor previamente reutilizados, lo que supone una validación adicional de la apuesta de SpaceX por abaratar costes mediante la reutilización.

Entre los objetivos principales de la misión destaca la validación de un nuevo perfil de aterrizaje, en el que el propulsor intentará un descenso con cinco motores activos en lugar de tres, una estrategia que prepara el camino hacia los futuros vuelos de la versión V3. A diferencia de intentos anteriores, SpaceX no intentará recuperar el cohete mediante las torres de captura de Starbase, sino que planea un amerizaje controlado en el Golfo de México.

La etapa superior de Starship, por su parte, realizará maniobras de reentrada más exigentes. Para poner a prueba la resistencia del escudo térmico, se han retirado de forma deliberada algunas losetas cerámicas, de modo que los ingenieros podrán observar cómo responde la estructura a las zonas de mayor fricción atmosférica. Además, se desplegarán ocho simuladores de satélites Starlink, lo que permitirá ensayar las dinámicas de liberación de carga útil en futuras misiones orbitales.

Este lanzamiento llega tras el éxito del décimo vuelo, que consolidó importantes avances en estabilidad y control. Con la misión número once, SpaceX busca afinar los últimos detalles de la versión Block 2 y recopilar datos cruciales que faciliten la transición hacia Starship V3, una etapa clave en el camino hacia los planes de Elon Musk de enviar misiones a la Luna y Marte.

Como en ocasiones anteriores, la compañía transmitirá el evento en directo unos 30 minutos antes del despegue. No obstante, la fecha podría modificarse si surgen contratiempos técnicos o meteorológicos, habituales en este tipo de pruebas experimentales.