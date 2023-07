No solo el metal produce chispas en el microondas: estos objetos también

Cuando queremos calentar algo en el microondas somos conscientes de que no podemos introducir nada de metal en este electrodoméstico. Ya sean los cubiertos u otros elementos que puedan contener este material, ya que puede causar que nuestro microondas se estropee y salten chispas en su interior y lo acaben estropeando. Este fenómeno se produce fundamentalmente por la acumulación de las micro ondas que emite en su interior el propio aparato y que afectan en gran medida al objeto que se está calentando. No obstante, esta alteración y estás chispas no surgen realmente por el material en sí, sino por la forma que tenga, su dimensión o incluso si contienen algún líquido.

Microondas | Unsplash

otros productos y alimentos que no debes de introducir

Si tu introduces papel de aluminio sin arrugar dentro del microondas no ocurre nada, pero si hacemos con ese objeto una bolita, ya se produce el fenómeno de las chispas. Hay otros objetos que no se deberían meter tampoco, y no es por el material. No debemos de meter uvas en el microondas, esto se debe a que son casi esféricas, sin bordes bruscos ni imperfecciones, son incluso más peligrosas que el metal, ya que concentran más las micro ondas, e incluso transformarse en plasma. Se produce un efecto similar si introducimos un huevo con la cáscara. Su forma y su contenido más líquido hace que las ondas se concentren sobre este producto, con tanta fuerza que ionizan sus moléculas.

Uvas en un bol | Pexels

Todos estos objetos no provocan un incendio del microondas. Sin embargo, pueden perjudicar el correcto funcionamiento de este electrodoméstico.