¿Qué es el Anillo de Fuego? Un terremoto de 7,5 sacude Japón y activa la alerta de tsunami

El fuerte terremoto de magnitud 7,5 que se ha registrando este lunes frente a la costa norte de Japón vuelve a poner el foco en una de las regiones geológicas más inestables del planeta: el conocido Anillo de Fuego del Pacífico. ¿Pero qué es exactamente? Este término hace referencia a una extensa franja en forma de herradura que bordea el océano Pacífico y que concentra una actividad sísmica y volcánica extraordinariamente elevada.

El Anillo de Fuego se extiende a lo largo de unos 40.000 kilómetros y atraviesa países como Japón, Indonesia, Filipinas, Chile, México o Estados Unidos, entre otros. En esta zona confluyen varias placas tectónicas, enormes bloques de la corteza terrestre, que están en constante movimiento. Cuando estas placas chocan, se separan o se deslizan entre sí, liberan grandes cantidades de energía que se manifiestan en forma de terremotos, erupciones volcánicas y, en ocasiones, tsunamis.

En el caso de Japón, su ubicación sobre la intersección de varias placas, como la del Pacífico, la Euroasiática y la Filipina, explica la frecuencia con la que el país experimenta seísmos de distinta intensidad. De hecho, se estima que alrededor del 90% de los terremotos del mundo y más del 75% de los volcanes activos se encuentran dentro de este cinturón.

Esta intensa actividad geológica ha llevado a Japón a desarrollar algunas de las infraestructuras antisísmicas más avanzadas del mundo, así como sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación altamente sofisticados. Sin embargo, episodios como el registrado este lunes evidencian que, pese a la preparación, el riesgo nunca desaparece en una región marcada por la constante dinámica de la Tierra.

Características del Anillo de Fuego

Desde un punto de vista científico, el Anillo de Fuego está dominado principalmente por zonas de subducción, un tipo de límite convergente en el que una placa tectónica oceánica se introduce por debajo de otra —ya sea oceánica o continental— y desciende hacia el manto terrestre. Este proceso genera una acumulación de tensión que, al liberarse de forma brusca, provoca terremotos de gran magnitud, como el ocurrido frente a Japón.

A medida que la placa que se hunde se adentra en el interior de la Tierra, experimenta un aumento de presión y temperatura que provoca la liberación de fluidos. Estos fluidos reducen el punto de fusión de las rocas del manto superior, dando lugar a la formación de magma. Este magma asciende posteriormente hacia la superficie, alimentando cadenas de volcanes que suelen alinearse paralelamente a las fosas oceánicas, como ocurre en el archipiélago japonés o en la cordillera de los Andes.

Otro elemento característico del Anillo de Fuego son las fosas oceánicas profundas, como la Fosa de Japón o la Fosa de las Marianas, que marcan los puntos donde las placas comienzan a subducir. Estas estructuras pueden alcanzar profundidades de más de 10.000 metros y son algunas de las zonas más profundas del planeta.

Además, la actividad sísmica en esta región no se limita a terremotos superficiales. En las zonas de subducción se producen también los llamados terremotos de foco profundo, que pueden originarse a cientos de kilómetros bajo la superficie y ofrecer valiosa información sobre el comportamiento interno de la Tierra.

El Anillo de Fuego no es uniforme: su actividad varía según el tipo de interacción entre placas. En algunas zonas predominan los límites convergentes (subducción), mientras que en otras, como la costa oeste de Estados Unidos, existen fallas transformantes, como la de San Andrés, donde las placas se deslizan lateralmente, generando sismos pero sin actividad volcánica significativa.

Este complejo sistema tectónico convierte al Anillo de Fuego en un laboratorio natural clave para la geología moderna. Su estudio permite comprender mejor los procesos que moldean la superficie terrestre, evaluar riesgos naturales y mejorar los sistemas de prevención ante desastres como terremotos y tsunamis, especialmente en países altamente expuestos como Japón.