El síntoma de Parkinson que puede aparecer años antes del diagnóstico

El párkinson es una enfermedad que afecta al cerebro y provoca movimientos incontrolables como temblores, rigidez y lentitud al moverse. Es la condición neurológica de más rápido crecimiento en el mundo y, hasta ahora, no tiene cura. Solo en el Reino Unido, se estima que hay alrededor de 166.000 personas diagnosticadas.

Aunque los temblores y la lentitud de movimiento son los síntomas más conocidos, la investigación científica ha revelado una señal de alerta que podría aparecer mucho antes del diagnóstico: cambios en la voz.

Qué encontró la investigación

Estudios previos ya habían encontrado una relación entre un gen asociado al párkinson y ciertos problemas vocales, que se traducen en una voz más suave y monótona. Estos cambios en la voz podrían presentarse incluso décadas antes de que aparezcan los síntomas motores de la enfermedad.

Esta relación fue estudiada en profundidad por neurocientíficos de la Universidad de Arizona, liderados por la profesora Julie E. Miller, a través de un experimento con pájaros cantores. Al analizar al diamante mandarín (una especie cuyo cerebro organiza el habla y el lenguaje de forma muy similar al humano) los investigadores comprobaron que el gen relacionado con el párkinson sí afectaba la producción de su canto.

Las aves portadoras del gen cantaban con menos frecuencia después de dos meses y, tres meses después de recibir el gen, cantaban menos al inicio de cada sesión de canto. Además, sus vocalizaciones eran más suaves y breves, hallazgos que coinciden de forma notable con lo que se observa en personas con párkinson.

Un método para detectarlo a través de la voz

Estos avances también han impulsado el desarrollo de nuevas herramientas de detección. Investigadores del Providence Saint John's Health Center, en Santa Mónica, California, crearon una técnica automatizada capaz de diferenciar entre las voces de personas con párkinson y personas sanas. Su modelo logró identificar correctamente entre el 80% y el 90% de los casos de párkinson.

Cómo afecta el párkinson a la voz

La Asociación Americana de la Enfermedad de Parkinson (APDA, por sus siglas en inglés) identifica la bradicinesia, o lentitud de movimiento, como uno de los cuatro síntomas motores principales de la enfermedad. Esta lentitud también puede afectar la voz, haciéndola más baja o provocando que comience con fuerza y luego se vaya apagando.

También puede reducirse la variación normal en el volumen y la emoción al hablar, generando un tono monótono. En etapas más avanzadas, el habla puede volverse apresurada y confusa, o desarrollarse tartamudeo. La bradicinesia además puede producir una expresión facial "similar a una máscara", lo que dificulta leer las emociones de la persona. Las dificultades del habla varían entre pacientes: algunos, por ejemplo, tienen problemas para encontrar las palabras correctas.