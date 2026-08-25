El síntoma del cáncer puede confundirse con estrés o cansancio

Las úlceras bucales son un problema muy frecuente que suele aparecer cuando el cuerpo está bajo estrés o cansado. También pueden originarse por el roce de brackets o dentaduras mal ajustadas, alguna lesión en la boca, o por comidas duras, picantes o muy calientes. En la mayoría de los casos, desaparecen solas en una o dos semanas. Sin embargo, un oncólogo advierte que hay un límite de tiempo a partir del cual conviene prestarles más atención.

Un síntoma fácil de pasar por alto

Tal y como recoge el medio Mirror, el doctor Jiri Kubes, oncólogo radioterapeuta del Proton Therapy Centre de Praga, explica que, precisamente por ser tan comunes, las úlceras bucales pueden pasar desapercibidas como señal de algo más serio. Según el especialista, este tipo de lesiones suelen aparecer dentro de las mejillas, en los labios o en la lengua, y lo importante es prestar atención a aquellas que no cicatrizan.

"Las úlceras persistentes que no han desaparecido en tres semanas siempre deben ser revisadas por un médico o dentista", señala Kubes. El especialista también recomienda estar atento a la aparición de manchas blancas o rojas dentro de la boca, y consultar ante cualquier cambio que genere dudas, aunque no siempre se trate de algo grave.

Otras señales de cáncer bucal

Además de las úlceras que no sanan, existen otros síntomas asociados al cáncer de boca, como bultos o protuberancias persistentes en la boca o el cuello, dolor bucal sin causa aparente y dificultad para tragar. Con menor frecuencia, también pueden presentarse pérdida de peso sin explicación, voz ronca o mal aliento persistente.

El doctor Kubes recomienda revisar periódicamente el interior de la boca: "Idealmente, el interior de tu boca debería verse rosado y saludable. Presta atención a cualquier cambio, incluyendo la lengua y el interior de ambos labios. Puede haber muchas razones para estos cambios, pero no ignores nada que no sea normal y no desaparezca: siempre es mejor asegurarse".

El NHS (servicio de salud del Reino Unido) también incluye las úlceras bucales persistentes de tres semanas o más entre las posibles señales de cáncer de boca. Según este organismo, otros síntomas a considerar son:

Una mancha roja o blanca dentro de la boca

Un bulto dentro de la boca o en el labio

Dolor dentro de la boca

Dificultad para tragar

Dificultad para hablar o voz ronca

Un bulto en el cuello o la garganta

Pérdida de peso sin causa aparente

El tratamiento del cáncer de boca puede incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia. Los especialistas insisten en que presentar estos síntomas no significa necesariamente tener cáncer, ya que pueden deberse a otras causas, pero recomiendan siempre consultar a un médico o dentista para descartarlo. Detectarlo a tiempo puede facilitar considerablemente su tratamiento.