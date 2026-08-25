Cuándo es la Luna llena de agosto y por qué se llama Luna de Esturión

Agosto llega a su recta final y con él, uno de los espectáculos más esperados del cielo nocturno: la Luna llena. Este plenilunio, el tercero del verano después de los de junio y julio, llegará el próximo 28 de agosto a las 6:18 horas, bajo el signo de Piscis.

La Luna atraviesa cuatro fases bien diferenciadas en su recorrido: cuarto creciente, plenilunio, cuarto menguante y Luna nueva (cuando prácticamente desaparece de nuestra vista). El plenilunio es la fase más icónica, ya que desde la Tierra se ve el hemisferio lunar completamente iluminado, como una lámpara natural en medio de la oscuridad.

¿Por qué se llama "Luna de esturión"?

El nombre de este plenilunio de agosto tiene su origen en las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, que asociaban estas fechas con el auge de la pesca del esturión en grandes ríos y lagos. Se trata de una especie prehistórica de agua dulce que puede alcanzar los 3,5 metros de largo y rozar los 90 kilos, y que hoy está amenazada por la sobrepesca y la contaminación.

Pero ese no es su único apodo. La Luna de agosto también marca, en el hemisferio norte, el arranque simbólico de la época de cosecha, por lo que también se le conoce como Luna de maíz, Luna creciente o Luna de las cerezas negras. Además, recibe el nombre de Luna ascendiente, en referencia a las aves jóvenes que en esta época aprenden a volar.

Por qué este año hay 13 lunas llenas

El ciclo lunar dura unos 29,5 días, pero como el calendario terrestre tiene 365 o 366 días, las cuentas no siempre encajan: en un año caben unos 12,4 ciclos completos. Por eso, cada dos o tres años se cuelan hasta 13 lunas llenas en un mismo año, algo que ya había pasado en 2023 y que se repite en 2026, después de que mayo tuviera dos plenilunios (el día 1 y el 31).

Lo que viene: dos superlunas antes de fin de año

El calendario lunar de 2026 tendrá 13 lunas llenas en total, y las dos últimas (las de noviembre y diciembre) serán superlunas, es decir, plenilunios que coinciden con el momento en que la órbita lunar está más cerca de la Tierra. En estos casos, el disco lunar se percibe hasta un 14% más grande y un 30% más luminoso que en su punto más lejano (el apogeo), aunque la diferencia es difícil de notar a simple vista.

Estas son las próximas lunas llenas del año: