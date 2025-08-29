El secreto de por qué somos más felices al despertar, según un estudio

Levantarse temprano no siempre resulta fácil, pero hacerlo tiene más beneficios de lo que parece. Una investigación publicada en la revista BMJ Mental Health revela que el bienestar mental y el ánimo alcanzan sus niveles más altos en las primeras horas del día, en contraste con la medianoche, cuando tienden a empeorar.

El estudio, realizado por el University College de Londres y liderado por Feifei Bu, analizó datos de más de 49.000 personas entre 2020 y 2022. A través de cuestionarios, se les preguntó por su nivel de felicidad, satisfacción con la vida y bienestar en distintos momentos. El análisis mostró un patrón claro: al despertar, las personas reportaban menos ansiedad, depresión o sentimientos de soledad, y puntuaban más alto en felicidad y satisfacción vital.

Chica feliz | Unsplash

Los resultados también apuntan a que factores como el día de la semana o la estación del año influyen en el ánimo. En general, los lunes y viernes se asociaron con mayores niveles de felicidad, mientras que el invierno fue la estación más vinculada a la depresión y la ansiedad. En cambio, en verano los niveles de salud mental fueron más positivos.

Los investigadores sugieren que estas variaciones podrían explicarse por procesos biológicos ligados al reloj interno del cuerpo. El cortisol, una hormona relacionada con la energía y el estrés, alcanza su pico tras despertarse y baja hacia la noche, lo que explicaría la caída del ánimo al final del día. Estos hallazgos, podrían servir para comprender mejor cómo varía nuestro bienestar a lo largo del día.