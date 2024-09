Salen a la luz las primeras imágenes de los restos del submarino Titan que acabó con la vida de cinco personas

El 18 de junio de 2023, el submarino Titan emprendía un viaje con cinco personas (cuatro pasajeros y un piloto) a bordo para conocer el naufragio del Titanic. Una hora y 45 minutos después de su inmersión, se le perdió la pista y cuatro días después la búsqueda finalizó.

El sumergible sufrió una implosión, un hundimiento y rotura hacia dentro de las paredes de un recipiente, el mismo día que emprendía su viaje a causa de una grieta que habría acabado con la vida de sus cinco ocupantes.

Estas últimas semanas ha tenido lugar una macroinvestigación frente a la audiencia de la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera de Estados Unidos para saber lo ocurrido, teniendo en cuenta que diez testimonios sacaron a la luz todas las negligencias sobre cómo operaba OceanGate. Te contamos los detalles.

Durante el proceso, han salido a la luz detalles clave sobre el suceso, negligencias y datos escabrosos sobre cómo operaba la compañía. Desde escribir hojas de Excel a mano para localizar submarinos, anotar datos de coordenadas en un cuaderno, dibujar mapas rastreadores hasta controlar al sumergible con un mando de videojuegos de 40 euros.

Además, en estos días ha salido a la luz un nuevo vídeo, con fecha del 22 de junio de 2023, que muestra los restos de la parte trasera del sumergible en vertical sobre el fondo del océano, con cables y partes del aparato. En las imágenes que te mostramos al comienzo de la noticia, se puede observar el logo de la empresa estadounidense operadora, OceanGate Expeditions.

Restos submarino Titan | Reuters

Declaraciones

El pasado viernes 20 de septiembre, Patrick Lahey, CEO de Triton Submarines, testificó en la audiencia que no le parecía que hubiera sido "particularmente bien pensado o ejecutado" el submarino Titan por la falta de certificación.

Tal y como recoge la CNN, Lahey dijo que vio el Titan en marzo de 2019 mientras estaba en las Bahamas y que "no estaba impresionado", y se lo comunicó al personal de OceanGate. "No me parecía que hubiera sido particularmente bien pensado o ejecutado. Vi evidencia de que estaban prensando cables para sujetar pesos, simplemente parecía amateur en su ejecución", dijo. "Me fui de esa visita pensando, bueno, eso es un alivio, no creo que eso lleve a personas a inmersiones significativas y obviamente subestimé su tenacidad".

Fred Hagen, especialista de misión de OceanGate, aseguró en esa misma audiencia que bucear en el Titan "nunca se suponía que fuera seguro". "Cualquiera que se sintiera seguro al descender a profundidades en el Titán estaba engañado o delirante, era una nave experimental, estaba claro que era peligrosa", aseguró. "No lo haces porque sea seguro, lo haces por la descarga de adrenalina".

Steven Ross, un científico marino y exdirector científico de OceanGate, dijo durante su testimonio el pasado jueves que el sumergible Titan sufrió una falla seis días antes de implosionar en junio de 2023: "Una falla en la plataforma durante la Inmersión 87 en la cuarta misión del Titan en 2023 hizo que las cinco personas a bordo se estrellaran contra la popa del sumergible durante al menos una hora".