¿Qué es una implosión como la que ha sufrido el Titan? El vídeo que recrea el accidente del submarino

El pasado domingo 18 de junio el submarino Titan emprendía un viaje con cinco personas (cuatro pasajeros y un piloto) a bordo para conocer el naufragio del Titanic. Una hora y 45 minutos después de su inmersión, se le perdió la pista. Cuatro días después, la búsqueda ha finalizado.

Al parecer, el sumergible habría sufrido una implosión el mismo día que emprendía su viaje a causa de una grieta que habría acabado con la vida de sus cinco ocupantes.

Se trata del sumergible de la compañía OceanGate cuyos pasajeros pretendían investigar los restos del Titanic en primera persona. Respecto a las dimensiones del submarino, este tenía 6,7 metros de largo; 2,5 de ancho y 2,8 metros de ancho.

Lo cierto es que mucha gente no conoce el término "implosión" y no saben qué es lo que ha pasado exactamente con este submarino y por qué ha sucedido. Te contamos los detalles.

Una implosión, al contrario que una explosión, es un hundimiento y rotura hacia dentro de las paredes de un recipiente cuya presión es inferior a la del exterior. Ocurre en cualquier objeto y recipiente cuando hay un exceso de baja presión en su interior, ya sea por la acción de fuerzas externas o internas.

Hay que tener en cuenta que los tripulantes bajaban unos 4.000 metros de profundidad para ver el Titanic, lo que supone una presión 400 veces mayor a la que tenemos en la superficie y que probablemente haya superado la resistencia del casco del sumergible. Si todo ocurrió así, los cinco tripulantes habrían fallecido prácticamente al instante.

Peligro del Titan

El peligro del Titan, un submarino que pesa más de 10.000 kilogramos, era su forma de cierre. Para que no entre el agua, el submarino estaba sellado desde el exterior con 17 pernos y no tiene otra salida. Por tanto, es prácticamente imposible salir de la embarcación a no ser que una persona te ayude desde el exterior.