¿Sabes cuál es el punto más peligroso del océano?

Aunque el océano puede ser peligroso si se desata una tormenta, hay puntos exactos donde debido a las corrientes se convierten en puntos muy arriesgados de atravesar. Concretamente existe un punto en nuestro planeta que es realmente peligroso, se trata del Paso de Drake.

Este paso se trata de una especie de pasillo de unos 800 metros es el tramo de mar que separa América del Sur de la Antártida, entre el cabo de Hornos y las islas Shetland del Sur. Convergen las aguas de tres océanos, el Pacífico, el Atlántico y el Austral formando un cuello de botella mortífero.

Es en este punto donde nacen las conocidas olas monstruo, olas que pueden llegar a 25 metros de altura mecidas por vientos que pueden llegar a superar los 150 kilómetros por hora.

Este fenómeno de las olas monstruosas se da al pasar abruptamente de profundidades abisales a la tierra continental estrecha, el agua se comprime y se eleva formando estos inmensos muros de agua capaces de hundir barcos de acero. Se estima que más de 800 barcos yacen en las profundidades de este paso, de hecho por este motivo era conocido como el cementerio de barcos.

Aunque fue descubierto en 1525 por Francisco de Hoces, y en España y algunos países hispanohablantes se conoce como Mar de Hoces, internacionalmente se conoce como el Estrecho de Drake. Su nombre se debe al corsario inglés Francis Drake, aunque nunca llegó a cruzar el pasaje.