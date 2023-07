La regla de la NASA para una siesta perfecta

Uno de los placeres típicos de España y que han pasado incluso fronteras, es la típica siesta, una forma que tenemos de quitarnos ese cansancio acumulado de la mañana, de recuperar sueño de la noche o directamente de pasar ese tiempo que nos sobra.

Lo cierto es que en este tema hay diversidad de opiniones y personas: hay quienes que tienen suficiente con 10 minutos; otros, sin embargo, necesitan horas para que su siesta sea perfecta. Siempre ha existido el debate de cuánto debería durary se han hecho numerosos estudios sobre ello pero ahora hemos descubierto que la NASA ya lo mencionó en 1995.

La NASA tiene la siesta como uno de las principales herramientas para sus astronautas, pero siempre y cuando no se pasen con la misma. En 1995 dijo que la siesta perfecta sería de 26 minutos, y que gracias a la misma se mejoraría el rendimiento en un 34% y el estado de alerta en un 54%.

No solo lo recomienda la NASA

Pero no solo la NASA recomienda cuál sería la siesta perfecta, sino que la Escuela Médica de Harvard y la Clínica Mayo, establecieron que la siesta debía durar entre 20 y 30 minutos, porque de lo contrario puede acabar causando somnolencia.

Por otra parte, a los controladores aéreos estadounidenses se les recomendó que durmieran siestas de 26 minutos, después de comprobar que distintos trabajadores se quedaban dormidos en sus puestos de trabajo.

De esta manera, los distintos expertos y organizaciones parecen coincidir que la siesta debe durar un mínimo de 20 minutos y un máximo de 30 minutos.

En definitiva, la siesta no es algo necesario ni esencial, pero si se considera y se puede dormir, se recomienda que no sea muy larga, es decir, que no exceda la media hora.