Luna del Cazador: ¿cuándo es la luna llena de octubre?

¿A quién no le gusta contemplar la Luna llena? La de octubre está a la vuelta de la esquina y llegará con un nombre tradicional ligado a las costumbres de otoño.

La Luna del Cazador, como se conoce a la luna llena de octubre en la tradición norteamericana, alcanzará su fase completa el próximo lunes 26 de octubre a las 05:11 hora peninsular española. Aunque ese será el momento exacto del plenilunio, también podrá observarse durante las noches anteriores y posteriores.

El nombre de esta luna llena procede de antiguas tradiciones del hemisferio norte. Tras la Luna de la Cosecha, asociada al periodo de recolección, la luz de las noches de otoño facilitaba las labores de caza antes de la llegada del invierno. No obstante, los nombres de las lunas llenas pueden variar según la cultura y la región.

Luna llena | Europa Press

Para disfrutar de ella, conviene buscar un lugar con poca contaminación lumínica y con el horizonte despejado. También es recomendable observarla cuando salga o se encuentre cerca del horizonte, ya que los edificios y el paisaje pueden ofrecer buenas oportunidades para hacer fotografías. No hace falta utilizar telescopio ni prismáticos: a simple vista se podrá apreciar su luminosidad.

Todas las lunas llenas del año

Este año, hay un total de 13 lunas llenas. Estas son las siguientes: