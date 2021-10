¿Por qué tenemos la necesidad de parpadear?

Parpadear es un acto involuntario del cuerpo humano que realizamos miles de veces al día sin darnos cuenta siquiera de ello. Según afirman los expertos, parpadeamos cada cinco segundos, por lo que es algo tan habitual que es normal que no nos percatemos de ello, pero ¿por qué necesitamos parpadear? En el vídeo te contamos datos curiosos que quizá no sabías sobre este acto involuntario.

Este acto involuntario mantiene protegido a nuestros ojos. Parpadear nos sirve para limpiar de suciedad los globos oculares e impedir que se sequen. Además, protege los ojos de luces muy brillantes. Hasta aquí parece todo lógico, pero el parpadeo tiene otra función que pocas personas conocen ya que no tiene que ver con los ojos, sino con el cerebro. Cada vez que parpadeamos nuestro cerebro descansa de forma momentánea, tan solo durante unas milésimas de segundo. No notamos ningún cambio ya que no descansan todas las partes del cerebro al mismo tiempo, sino que con cada parpadeo descansa una zona concreta, reduciendo la actividad cerebral durante un periodo tan corto de tiempo que no nos damos cuenta. Esta desactivación momentánea y por partes permite el descanso del cerebro sin dejar de estar activos.

Sin embargo, hay situaciones en las que parpadeamos menos. Esto ocurre cuando tenemos la vista fija en algún sitio, como un libro o una pantalla.

Una investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña reveló que los jugadores de videojuegos parpadean hasta cinco veces menos de lo que lo harían en otras situaciones, como puede ser conversar con otra persona. Y no solo es la cantidad de veces que parpadeamos, sino cómo parpadeamos. Genís Cardona, firmante de este estudio, dice que estos jugadores no solo parpadeaban menos, sino que parpadeaban de forma incompleta, por lo que él recomienda realizar 20 parpadeos completos seguidos cada tres horas de trabajo frente a una pantalla para seguir haciéndolo inconscientemente después.

Por lo tanto, siendo conscientes ahora de esta información, será mejor que cuidemos nuestros ojos y nuestro cerebro parpadeando a menudo.

