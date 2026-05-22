¿Sabías cuál es la ciudad más fría del mundo?

Si crees que en tu ciudad hace frío, espera a conocer este lugar. Esta ciudad parece sacada de una película postapocalíptica… pero existe.

Vivir a setenta grados bajo cero parece una condena, pero en Oymyakon es el día a día. Este pequeño pueblo ruso ha aprendido a desafiar las leyes de la naturaleza en la región más gélida de Siberia. ¿Sobrevivirías en un lugar donde el aire te congela en minutos?

Se trata del pueblo más frío del mundo con récords de -71 ºC. Aquí, lo que no se tapa se convierte en hielo, incluyendo a personas y animales. Su nombre significa "agua que no se congela" por sus manantiales termales, pero la realidad es brutal.

Los coches dejan de funcionar a menos veinte grados y deben guardarse en garajes con calefacción. Los habitantes solo tienen seis horas de luz al día durante el invierno y nadie aguanta más de veinte minutos seguidos en el exterior. ¿Y su dieta? Olvida las verduras.

Es imposible cultivar nada, así que solo comen carne y pescado. A pesar de ser antiguos nómadas y cazadores, hoy viven de la minería de oro y antimonio, materiales vitales para las energías renovables. Aunque parezca increíble, en verano pueden pasar del frío extremo a los treinta y cuatro grados de calor.

Un paisaje imposible que atrae a turistas valientes cada año. Y tú, ¿te atreverías a pasar una noche aquí? Incluso con estas condiciones extremas, la vida no se detiene gracias a una central térmica que les regala calefacción. Oymyakon es la prueba de que el ser humano puede adaptarse a cualquier rincón del planeta.