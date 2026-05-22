El misterio de las piedras que caminan solas en el Valle de la Muerte

En medio de uno de los paisajes más extremos del planeta existe un fenómeno que durante años desconcertó a científicos y visitantes. En una llanura seca del Valle de la Muerte, enormes piedras parecen desplazarse por sí solas dejando largos rastros sobre el suelo, como si una fuerza invisible las hubiera arrastrado a través del desierto.

El fenómeno ocurre en Racetrack Playa, una superficie de barro seco y agrietado situada dentro del Valle de la Muerte. Allí pueden verse rocas de distintos tamaños acompañadas de marcas alargadas que revelan desplazamientos de decenas e incluso cientos de metros. Algunas siguen trayectorias rectas, mientras otras cambian de dirección de manera aparentemente imprevisible, aumentando todavía más el misterio.

Durante décadas, las explicaciones fueron de lo más variadas. Se habló de fuertes corrientes de viento imposibles de detectar, alteraciones magnéticas e incluso hipótesis cercanas a lo paranormal. El hecho de que nadie lograra observar el movimiento en tiempo real contribuyó a convertir estas piedras en uno de los grandes enigmas naturales del desierto.

Sin embargo, la explicación terminó siendo menos misteriosa, aunque igual de fascinante. El desplazamiento se produce gracias a una combinación muy concreta de factores naturales: finas placas de hielo, ráfagas suaves de viento y una superficie húmeda y resbaladiza. Bajo determinadas condiciones, el hielo empuja lentamente las rocas mientras estas se deslizan casi imperceptiblemente sobre el terreno.

La razón por la que el fenómeno tardó tanto en resolverse es su extrema lentitud. El movimiento ocurre de forma gradual y durante intervalos muy concretos, lo que hace difícil presenciarlo a simple vista. Más que un fenómeno sobrenatural, las llamadas "piedras errantes" representan un delicado equilibrio de condiciones ambientales que convierten este rincón del desierto en uno de los espectáculos geológicos más curiosos del mundo.