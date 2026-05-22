La primera encíclica del papa León XIV será sobre IA: esto es lo que preocupa al Vaticano

El Vaticano prepara una encíclica, es decir, uno de los documentos más importantes que publica un Papa, centrada en el impacto de la IA y en cómo esta tecnología puede transformar el trabajo, la información y la relación entre personas. Más que un texto técnico, busca fijar una posición ética sobre un fenómeno que ya afecta a millones de personas.

Aunque pueda sorprender, el objetivo no parece ser criticar la IA en sí, sino reflexionar sobre sus límites. La postura del Vaticano apunta a que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no sustituir el juicio humano, la responsabilidad o la dignidad individual.

Uno de los grandes focos está en el empleo. Herramientas capaces de escribir textos, automatizar tareas, programar o generar imágenes han abierto el debate sobre qué trabajos podrían transformarse o desaparecer. La preocupación no se limita al impacto económico, sino también a cómo la automatización puede concentrar poder y riqueza en pocas empresas.

También preocupa el efecto sobre la información y la verdad. Los deepfakes, los contenidos generados por IA y los algoritmos capaces de personalizar mensajes han disparado el miedo a la manipulación digital y a una mayor dificultad para distinguir entre lo real y lo falso en internet.

El Vaticano también pone el foco en cuestiones como la vigilancia, el uso militar de sistemas autónomos y el creciente papel de algoritmos que influyen en decisiones cotidianas. La pregunta más importante es hasta qué punto debe permitirse que sistemas automatizados condicionen aspectos relevantes de la vida humana.

Igual que la revolución industrial transformó el trabajo y obligó a replantear normas sociales, el auge de la inteligencia artificial podría estar empujando a una nueva etapa de cambio.

Esta encíclica, llamada Magnifica Humanitas, se publicará el próximo 25 de mayo y será presentada ese mismo día en el Vaticano, a las 11:30 hora peninsular en un acto con presencia del propio pontífice.