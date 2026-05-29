Qué es la microluna azul del 31 de mayo y por qué no volverá hasta 2053

Si miras al cielo este fin de semana, podrías estar viendo un fenómeno que tardará años en repetirse. La luna llena del 31 de mayo no solo coincidirá con una microluna (uno de los momentos en los que nuestro satélite se encuentra más alejado de la Tierra), sino también con una Luna Azul, una combinación poco frecuente que no volverá a producirse, como mínimo, hasta 2053.

La clave está en esa "doble coincidencia". Por un lado, se trata de una Luna Azul, el nombre que recibe la segunda luna llena dentro de un mismo mes natural. Por otro, ocurrirá cerca del apogeo lunar, el punto más lejano de la órbita de la Luna respecto a la Tierra, algo que hace que parezca ligeramente más pequeña de lo habitual.

Ahora bien, ni será una Luna de color azul ni se verá diminuta. La diferencia de tamaño será muy sutil y difícil de apreciar a simple vista. De hecho, probablemente la mayoría de personas la verán prácticamente igual que cualquier otra luna llena.

Lo interesante del fenómeno está precisamente en su rareza astronómica. Esta será la microluna llena más distante del año y una combinación especialmente poco habitual por la forma en que encajan el calendario lunar y la órbita elíptica de la Luna alrededor de la Tierra.

Para verla no hará falta telescopio. Bastará con mirar al cielo durante las noches del sábado y domingo desde un lugar con poca contaminación lumínica y horizonte despejado. Si el tiempo acompaña, verás un fenómeno que no volverá a repetirse en casi tres décadas.