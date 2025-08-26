¿Por qué la atmósfera de la Tierra se está escapando hacia el espacio?

La atmósfera de la Tierra es un componente vital para la existencia de la vida, ya que actúa como escudo frente a la radiación solar y los impactos de meteoritos, además de regular la temperatura del planeta. Sin esta envoltura gaseosa, la vida tal como la conocemos no sería posible. Desde finales de la década de 1960, los científicos han sabido que ciertas partículas de la atmósfera, especialmente el oxígeno, se escapan lentamente hacia el espacio. No obstante, hasta ahora no se comprendía del todo qué provocaba esa pérdida.

Un reciente estudio publicado en la revista Natureha arrojado luz sobre este fenómeno. Gracias a la misión Endurance de la NASA, se ha podido detectar y medir por primera vez un campo eléctrico ambipolar que hasta entonces había pasado desapercibido. Este campo resulta ser clave en el proceso por el cual partículas atmosféricas logran vencer la gravedad terrestre y escapar hacia el espacio.

El hallazgo confirma que este campo eléctrico, junto con la gravedad y el campo magnético terrestre, desempeña un papel esencial en la dinámica de la atmósfera superior y en la formación de la ionosfera. Además, su existencia podría haber influido en cómo ha evolucionado la atmósfera terrestre a lo largo del tiempo, abriendo nuevas líneas de investigación sobre la historia del planeta y sobre fenómenos similares en otros cuerpos celestes