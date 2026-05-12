El otro virus que inquieta más a la OMS que el brote de hantavirus del MV Hondius

Mientras el brote de hantavirus del crucero MV Hondius mantiene la atención internacional, la Organización Mundial de la Salud y la OPS vigilan con todavía más preocupación otra enfermedad que se está expandiendo rápidamente en Sudamérica: la fiebre amarilla.

Los expertos alertan de que este virus, transmitido por mosquitos, ha multiplicado sus casos durante el último año y presenta un riesgo potencial mucho mayor de expansión que el hantavirus. La principal diferencia está en la forma de transmisión: mientras el hantavirus suele depender de contactos muy concretos con roedores infectados o contactos humanos muy estrechos, la fiebre amarilla puede propagarse a gran velocidad a través de mosquitos como el Aedes aegypti, el mismo que transmite dengue o zika.

Los últimos datos epidemiológicos muestran un fuerte aumento de casos en países como Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador o Venezuela. Según cifras recogidas por la OPS y la OMS, en 2025 se notificaron más de 340 casos confirmados y alrededor de 140 muertes, frente a los apenas 61 casos y 30 fallecidos registrados el año anterior.

La preocupación internacional no se centra solo en la mortalidad del virus sino en la posibilidad de que vuelva a extenderse hacia grandes núcleos urbanos. Los expertos temen especialmente la llamada "reurbanización" de la fiebre amarilla, un escenario en el que el virus deja de estar limitado a zonas selváticas y comienza a circular cerca de ciudades densamente pobladas.

A diferencia del hantavirus, la fiebre amarilla sí cuenta con una vacuna muy eficaz que puede ofrecer protección de larga duración con una sola dosis. Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten de que las bajas coberturas de vacunación en algunas regiones y el avance del mosquito vector están favoreciendo la reaparición de brotes.

La OMS insiste en que el brote de hantavirus del MV Hondius sigue considerándose un evento muy localizado y con bajo riesgo de expansión global. Incluso Tedros Adhanom Ghebreyesus ha descartado que pueda convertirse en una situación comparable a la COVID-19.