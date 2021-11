¿Por qué nos lloran los ojos cuando no hay un motivo aparente?

Los ojos no solo lagrimean cuando lloramos. Existen gestos que abren los conductos lagrimales de forma totalmente natural tales como reír o bostezar. Estos son actos fisiológicos que provocan que salga alguna que otra lágrima de nuestros ojos de forma que no podemos controlar, pero si esto ocurre sin ningún motivo aparente, es posible que exista algún problema ocular. No son problemas preocupantes ya que la mayoría de ellos se solucionan con rapidez, pero es algo a tener siempre en cuenta.

El motivo más común de lagrimeo sin motivo aparente es la conjuntivitis. Dentro de las conjuntivitis debemos diferenciar dos tipos: las variantes infecciosas y las variantes no infecciosas. Las conjuntivitis se tratan de la inflamación o infección de la parte blanca de nuestros ojos, de forma que esta adquiere un tono rojo o rosado, como indica el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). En cualquiera de los casos, sea infecciosa o no, debemos acudir a nuestro médico de cabecera para que nos recete algún medicamento que nos ayude.

Otro motivo puede ser un problema de visión mal corregido. Esto puede derivar de llevar mucho tiempo sin comprobar si nuestra graduación de gafas ha cambiado, pero también de una metedura de pata por parte de la óptica. Unas gafas o unas lentillas mal graduadas provoca que nuestros ojos tengan que trabajar mucho más para poder discernir las cosas y es esto lo que provoca un lagrimeo para el que no vemos un motivo a priori.

Por último, otro de los problemas oculares comunes que puede causar este lagrimeo son los daños superficiales en la córnea. Estos daños pueden estar causados por impurezas que nos hayan entrado en los ojos o por pequeños arañazos causados por estas impurezas en muchos de los casos. El párpado también puede ser un motivo para estos daños ya que existen personas que no lo tienen en la posición correcta, por lo que deberán acudir a un especialista en ambos supuestos ya que en el segundo es posible que se necesite realizar una intervención quirúrgica.

