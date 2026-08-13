¿Cuándo será el próximo eclipse solar que se podrá ver desde España?

España acaba de vivir un eclipse solar total histórico, pero no habrá que esperar otro siglo para volver a disfrutar de un fenómeno similar. Los próximos años traerán una racha de eclipses solares visibles desde nuestro país, con dos eclipses totales y uno anular entre 2026 y 2028.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra y bloquea total o parcialmente la luz solar. Dependiendo de la posición de los tres cuerpos y de la distancia de la Luna respecto a nuestro planeta, podemos disfrutar de un eclipse parcial, total o anular.

El de este 12 de agosto de 2026 ha sido especialmente excepcional porque la franja de totalidad ha atravesado buena parte del norte de la Península. Pero es solo el primero de un particular trío de eclipses que tendrá como escenario España.

El próximo será el 2 de agosto de 2027

El siguiente eclipse solar total llegará el 2 de agosto de 2027, apenas un año después del que acabamos de vivir. Y tendrá una particularidad: la franja de totalidad pasará por el extremo sur de la Península, además de atravesar el estrecho de Gibraltar y el norte de África.

Ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla estarán entre los lugares privilegiados para contemplar cómo la Luna cubre completamente el disco solar.

Además, será un eclipse especialmente largo. La totalidad alcanzará su máxima duración en Ceuta, con unos 4 minutos y 48 segundos, aunque la duración exacta dependerá del punto desde el que se observe.

Un eclipse anular en 2028

La racha continuará el 26 de enero de 2028, aunque en este caso el eclipse será anular. Durante este fenómeno, la Luna se encuentra algo más alejada de la Tierra y su disco aparente no llega a cubrir completamente el Sol, dejando visible el característico 'anillo de fuego' alrededor de nuestro satélite.

La franja de anularidad atravesará varias zonas de España. Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia estarán entre las ciudades desde las que podrá contemplarse la fase anular completa.

En otros puntos, como Palma de Mallorca y Barcelona, el fenómeno también será visible, aunque la puesta de Sol impedirá contemplar toda la fase anular.

Así, después de más de un siglo esperando un eclipse solar total visible desde la Península, España encadena ahora tres grandes citas astronómicas en apenas dos años: un eclipse total en 2026, otro total en 2027 y uno anular en 2028.