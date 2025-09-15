Qué son las parejas DADT, el nuevo modelo de relación que gana terreno en España

No preguntar, no contar. Suena raro si a una relación de pareja nos referimos, donde se supone que lo primordial es la confianza, ¿no? Sin embargo, se trata de un nuevo modelo de relación que aumenta cada vez más en distintos lugares del mundo, y España es uno de ellos.

Concretamente, este nuevo fenómeno entre parejas recibe el nombre inglés de DADT (Don't ask, don't tell; es decir, "no preguntes, no cuentes"). En este modelo de relación, cada miembro de la pareja puede mantener encuentros sexuales con otras personas, pero con una condición fundamental: no se comparte esa información con la pareja. Es decir, se acepta la libertad sexual fuera de la relación principal, siempre que se mantenga la discreción y no se generen detalles que puedan afectar al vínculo.

A diferencia del poliamor, en el que prima la transparencia y el conocimiento mutuo de las otras relaciones, en el modelo DADT se prioriza el silencio. La idea es evitar los celos y la sobreexposición emocional que puede producirse al conocer demasiados detalles.

Infidelidad | iStock

En los últimos años, algunas parejas en España han comenzado a adoptarlo. Y es que este modelo ha ganado visibilidad gracias a las redes sociales y a foros en internet donde se comparten experiencias sobre relaciones no convencionales.

Entre las ventajas que señalan sus defensores está la posibilidad de mantener la chispa sexual fuera de la relación sin dañar la convivencia diaria.

Sin embargo, los expertos advierten que el silencio puede convertirse en una barrera para la comunicación real de la pareja, y que, si no existe confianza mutua, el modelo puede derivar en conflictos, inseguridades o incluso en la ruptura.