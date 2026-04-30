¿Por qué los aviones no vuelan sobre el Tíbet? La razón científica

Hoy en día prácticamente podemos llegar a casi todos los lugares del planeta volando, sin embargo, hay zonas por donde los aviones tienen el espacio aéreo restringido, una de estas zonas es el Tíbet.

La razón científica para que no se sobrevuele por el himalaya es una combinación de supervivencia y altitud.

La meseta tibetana tiene una altura media de unos 4.500 metros con algunos picos que incluso superan los 8.000, entre sus cumbres se encuentra la más elevada de la Tierra, el Everest que se encuentra a 8850 metros. Debido a esto si un avión sufre una descompresión en cabina, el protocolo exige bajar inmediatamente a los 3.000 metros para poder respirar, algo que sería inviable al sobrevolar esta cordillera.

Fondo del Himalaya | prueba

Junto a este motivo hay que sumarle que en esta zona se generan unas de las turbulencias más intensas del planeta, que aunque actualmente un avión puede soportar las turbulencias sin problemas, además de resultar incómodo para los pasajeros y la tripulación, hace que se ralentice el vuelo.

Por último, al atravesar una cordillera con miles de kilómetros de roca y hielo, si hubiera que hacer una aterrizaje de emergencia sería imposible. Debido a esto, las rutas aéreas que deben pasar por la zona lo que hacen es rodearla en lugar de atravesarla.