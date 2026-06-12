El pueblo minero donde 3.000 personas duermen bajo el suelo

¡Imagina vivir en un pueblo donde no existen los árboles ni los jardines porque todo el mundo habita bajo tierra! Se trata de Coober Pedy, un sorprendente y pequeño asentamiento que cuenta con apenas tres mil habitantes.

Este remoto lugar es famoso a nivel global porque sus vecinos han decidido trasladar su vida entera al subsuelo. En verano soportan temperaturas de más de 45 ºC a la sombra, y noches con frío extremo.

Para sobrevivir, excavaron la roca blanda creando casas subterráneas llamadas que mantienen veintitrés grados todo el año. Bajo tierra tienen dormitorios, cocinas, iglesias, hoteles y hasta tiendas de souvenirs perfectamente iluminadas y ventiladas. El término aborigen para nombrarlo es kupa-piti, que significa literalmente hombre blanco en un agujero.

La economía del pueblo es la capital mundial del ópalo, generando el setenta por ciento de la producción global. Esta gema atrajo a más de cuarenta y cinco nacionalidades, creando una increíble comunidad multicultural y aislada. Su paisaje parece de otro planeta y sirvió para rodar películas de ciencia ficción como Mad Max.

A pesar de tener que lidiar con la escasez de agua y un aislamiento total, sus habitantes no cambiarían este estilo de vida.

Lo más llamativo de Coober Pedy es cómo ha conseguido transformar una aparente desventaja en su principal seña de identidad. Lo que comenzó como una solución práctica para escapar del calor extremo terminó dando forma a una comunidad única, donde gran parte de la vida cotidiana transcurre bajo tierra con una normalidad que sorprendería a cualquier visitante.

Además, este peculiar modo de vida demuestra hasta qué punto las personas son capaces de adaptarse al entorno. Mientras en muchas ciudades se combate el calor con aire acondicionado o infraestructuras modernas, aquí la propia geología se ha convertido en la mejor aliada. El resultado es un lugar que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero que sigue siendo el hogar de miles de personas que han encontrado bajo la superficie una forma diferente de vivir.