Psicología de la felicidad: lo que las personas felices eliminan de su vida

La felicidad, explican los expertos, es un estado de ánimo positivo, resultado de decisiones diarias y hábitos conscientes. Es por eso por lo que las personas felices no solo construyen rutinas saludables, sino que también aprenden a evitar ciertos hábitos que afectan su bienestar.

Psicólogos señalan que una de las claves para ser más felices está en no quedarse atrapado en pensamientos negativos. Estancarse en lo que salió mal es solo una forma de reforzar lo negativo. La estrategia consiste en soltar y enfocarse en lo nuevo.

Las personas felices saben cómo reducir el estrés tomando momentos para respirar y ver las situaciones con claridad, sin dejar que la ansiedad controle sus acciones.

Otra estrategia consiste en eliminar las comparaciones y renunciar a la perfección, entendiendo que no todo se puede controlar. Las personas felices enfrentan los problemas con objetividad, poniendo todo en perspectiva para evitar exageraciones.

Otra clave está en priorizar las relaciones humanas construyendo redes de apoyo. La suma de pequeñas decisiones como valorar lo positivo, desconectar de pensamientos tóxicos y cuidar las relaciones es lo que realmente crea un bienestar duradero.