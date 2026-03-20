¿Puede el cerebro humano hackearse?

Cuando los científicos hablan de brain kacking o hackeo del cerebro se refieren a la influencia, manipulación y alteración de procesos cerebrales a través de distintos mecanismos con el objetivo de alterar nuestro comportamiento, percepciones o procesos cognitivos.

La estimulación magnética o eléctrica del cerebro son tecnologías que pueden llegar a modificar temporalmente la actividad cerebral, es decir, modificar nuestro estado de ánimo, atención o aprendizaje. Además, nuestro cerebro puede verse afectado por estímulos psicológicos como la repetición, el miedo o la recompensa, unos mecanismos que ya se utilizan en la publicidad o en las redes sociales.

Representación de un cerebro humano | TecnoXplora

También existen fármacos o sustancias psicoactivas que alteran la química cerebral cambiando percepciones, emociones y conductas. Incluso se están desarrollando tecnologías experimentales que permiten leer señales neuronales para recuperar funciones perdidas.

Por ello, el brain hacking puede tener aplicaciones positivas, pues pueden utilizarse para mejorar el bienestar y la salud mental, aumentar la concentración o incluso tratar condiciones neurológicas o psiquiátricas. Sin embargo, existe la preocupación de que se utilice con fines manipulativos o invasivos.

Aunque supone un desafío en cuanto a regulación y ética en el campo de la neurociencia y de la tecnología, la buena noticia es que todavía no es posible leer pensamientos complejos ni controlar la voluntad humana.