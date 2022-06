Polémica: un estudio señala que la acupuntura puede reducir los dolores de cabeza

La acupuntura es una técnica tradicional china que se ha utilizado durante milenios para tratar el dolor crónico y otros problemas de salud asociados con la inflamación, pero la base científica de la técnica sigue sin comprenderse bien.

De acuerdo con un estudio realizado por neurocientíficos de la Escuela de Medicina de Harvard y publicado en 'Nature', el equipo identificó un subconjunto de neuronas que deben estar presentes para que la acupuntura desencadene una respuesta antiinflamatoria. Los autores señalan que estas neuronas solo se encuentran en un área específica de las extremidades, lo que explica por qué la acupuntura funciona allí y no en otras zonas del cuerpo.

La tradicional técnica se ha utilizado frecuentemente en occidente para tratar el dolor y a este respecto hay numerosos estudios. Los pacientes que se someten a acupuntura durante la cirugía de reemplazo total de rodilla, por ejemplo, informan menos dolor y necesitan muchos menos opioides para controlar su malestar, según un estudio que se presentó en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Anestesiología.

Los resultados mostraron que el 65 % de los pacientes que recibieron acupuntura durante la cirugía lograron una experiencia posoperatoria con dosis bajas o sin opioides, en comparación con el 9 % de los pacientes que no participaron en el estudio. Al mismo tiempo, otro análisis apunta a que es eficaz a la hora de lidiar con el dolor en general antes de cualquier cirugía, al menos en personas mayores de 50 años.

Ahora un nuevo estudio pretende confirmar su efectividad contra los dolores de cabeza crónicos. Este tipo de malestar involucra una sensación de presión o tensión en ambos lados de la cabeza con una intensidad de leve a moderada. Estos dolores de cabeza no empeoran con la actividad física y no incluyen náuseas. Los dolores de cabeza de tipo tensional se consideran crónicos cuando ocurren al menos 15 días al mes.

"Los dolores de cabeza de tipo tensional – afirma Ying Li, líder del estudio, en un comunicado – son uno de los tipos más comunes de dolores de cabeza y las personas que tienen muchos de estos dolores de cabeza pueden estar buscando alternativas a los medicamentos. Nuestro estudio concluye que la acupuntura reduce la cantidad promedio de días de dolor de cabeza por mes para aquellos que luchan con ellos.

El estudio, publicado en Neurology, involucró a 218 personas que fueron diagnosticadas con dolores de cabeza crónicos de tipo tensional. Llevaban con estos dolores un promedio de 11 años y los experimentaban unos 22 días al mes. Los participantes fueron asignados al azar para recibir acupuntura verdadera o acupuntura superficial.

Acupuntura real vs. acupuntura superficial

Los verdaderos tratamientos de acupuntura implicaban lograr una sensación de 'deqi', lo que implica colocar y mover una aguja en el cuerpo para lograr una sensación de hormigueo, entumecimiento o pesadez. De acuerdo con la medicina tradicional china (MTC), el 'deqi' experimentado por los pacientes a menudo se describe como 'suan' (dolor o molestia), 'ma' (entumecimiento u hormigueo), 'zhang' (plenitud, distensión o presión) y 'zhong' (pesadez).

Los tratamientos superficiales buscaban una menor profundidad en el cuerpo para evitar lograr la sensación 'deqi'. Ambos grupos recibieron dos o tres sesiones por semana, en un total de 20 sesiones, durante dos meses y fueron seguidos durante seis meses adicionales.

El principal resultado medido en el estudio fue una reducción de al menos un 50 % en el número de días con dolores de cabeza. Todos los participantes tenían visitas a la clínica cada cuatro semanas. También usaron diarios personales para registrar sus síntomas y el uso de medicamentos agudos.

Al final del estudio, el 68 % de las personas que recibieron acupuntura real informaron una reducción de al menos el 50 % en la cantidad mensual de días con dolor de cabeza en comparación con el 50 % de las personas que recibieron acupuntura superficial.

Los días de dolor se redujeron

El equipo de Li descubrió que la cantidad de días mensuales con dolor de cabeza disminuyó gradualmente después del tratamiento, tanto en los que recibieron tratamientos de acupuntura verdaderos como en los tratamientos de acupuntura superficial.

Para aquellos que recibieron acupuntura real, los días de dolor de cabeza se redujeron de 20 días al mes al comienzo del estudio a siete días al mes al final del estudio. Para aquellos que recibieron acupuntura superficial, los días de dolor de cabeza se redujeron de 23 días al mes al comienzo del estudio a 12 días al mes al final del estudio.

"Si bien este estudio mostró que la acupuntura puede reducir los dolores de cabeza, se necesita más investigación para determinar la efectividad a largo plazo de la acupuntura y cómo se compara con otras opciones de tratamiento – concluye Li –. Al comparar las opciones de tratamiento, la rentabilidad es otro factor importante a evaluar".

Si bien los resultados son interesantes, hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos es que no hubo un grupo de control, es decir, un grupo que no recibiera acupuntura y sí un tratamiento alternativo. El otro aspecto a destacar es que el estudio se llevó a cabo en un hospital, por lo que es posible que los resultados no se apliquen a todas las poblaciones.

Y finalmente también hay que destacar que los fondos para realizar el estudio los aportó el Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Sichuan y la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, institución dedicada principalmente al estudio de disciplinas tradicionales, al igual que Li, que forma parte de la Universidad de Medicina Tradicional China de Chengdu (China), lo que implica que podría haber intereses en conflicto.

