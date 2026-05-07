¿Podría provocar el hantavirus una pandemia?

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha hecho que muchos se pregunten si podría haber una nueva pandemia. Pasajeros confinados, fallecidos, vigilancia de la Organización Mundial de la Salud y una variante capaz de transmitirse entre personas han hecho que muchos recuerden los primeros días de la COVID-19. Sin embargo, los expertos lanzan un mensaje claro: el riesgo de que el hantavirus provoque una situación similar es extremadamente bajo.

El barco, que llegará este sábado a Canarias, permanece bajo control sanitario después de que se confirmaran varios contagios y fallecimientos asociados a la cepa de los Andes, la variante más peligrosa del hantavirus y la única conocida que se transmite entre humanos. Aun así, los expertos aseguran que este virus no tiene un comportamiento comparable al del coronavirus.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha explicado que el brote "no va a suponer un riesgo para España en absoluto".

La principal diferencia con la COVID está en la forma de transmisión. Mientras el coronavirus se propagaba fácilmente a través del aire y las partículas respiratorias, el hantavirus suele transmitirse por contacto con saliva, orina o excrementos de roedores infectados. Aunque la cepa andina puede pasar de persona a persona, los científicos explican que necesita contactos muy estrechos y prolongados para producirse el contagio.

Además, el hantavirus tiene una capacidad de transmisión mucho menor. Los expertos recuerdan que su tasa de reproducción está muy por debajo de la del coronavirus, lo que impide que se extienda de manera rápida y masiva entre la población. Por eso, aunque el brote del MV Hondius haya encendido las alarmas sanitarias, los especialistas descartan un escenario de pandemia.

Las autoridades sanitarias mantienen ahora el foco en el control del barco, la vigilancia de pasajeros y tripulación y el seguimiento de posibles contactos estrechos. Mientras tanto, el mensaje de la comunidad científica sigue siendo el mismo: se trata de un brote grave y vigilado, pero muy lejos de convertirse en una nueva crisis sanitaria global.