El dolor que podría estar avisando de colesterol alto y que muchos ignoran

El colesterol alto es conocido como un "enemigo silencioso" porque, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas evidentes. Sin embargo, nuevas investigaciones advierten de que podría estar relacionado con un tipo de dolor físico que muchas personas tienden a ignorar: el dolor en los tendones.

Tal y como revela el medio Mirror, diversos estudios han comenzado a señalar una conexión entre los niveles elevados de colesterol en sangre y problemas en la estructura de los tendones. Un análisis publicado en el British Journal of Sports Medicine encontró que este tipo de dolor aparece con mayor frecuencia en personas con casos graves de colesterol alto.

Para profundizar en esta relación, los investigadores realizaron un metaanálisis que incluyó 17 estudios con un total de 2.612 participantes. Todos ellos analizaban el vínculo entre los niveles de lípidos en sangre y la salud de los tendones.

Los resultados mostraron que las personas con dolor tendinoso o alteraciones en estos tejidos presentaban niveles significativamente más altos de colesterol total. Según los autores, esto sugiere que el perfil lipídico de una persona podría influir directamente en la salud de sus tendones.

Aunque todavía no está claro si existe una relación de causa y efecto directa, los expertos advierten de que este tipo de dolor podría ser una señal de alerta, especialmente en casos de colesterol elevado no diagnosticado o mal controlado.

El problema es que este síntoma puede pasar desapercibido o confundirse con molestias comunes, como sobrecargas o pequeñas lesiones. Sin embargo, ignorarlo podría tener consecuencias más graves, ya que el colesterol alto está estrechamente relacionado con la acumulación de placas en las arterias, lo que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, incluido el infarto.