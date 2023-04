Personas de izquierda o de derecha, ¿quiénes son más generosos?

La verdad es que son muy pocos los estudios que analizan nuestra conducta desde una perspectiva política. Muchos estudian la política y cómo influyen en ella las redes sociales. Pero son escasos los que intentan buscar nuestras diferencias como sociedad desde una perspectiva ideológica.

Un reciente estudio, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', se planteó como objetivo investigar un determinante poco investigado de la generosidad: la ideología política. En pocas palabras: determinar si quienes se inclinan a la derecha o quienes lo hacen hacia la izquierda son más generosos.

Para ello analizaron las decisiones de más de 46.000 participantes de 68 países que debían elegir donar a una organización benéfica nacional o a una internacional. A esto le sumaron un componente más: la calidad de la gobernabilidad de cada país, según los voluntarios.

Usando las respuestas de los participantes, el estudio tuvo como objetivo investigar si la ideología política está asociada con la generosidad, pero también cómo. Para medir la ideología política, se pidió a los participantes que identificaran su orientación política en una escala de 0 (muy de izquierda) a 10 (muy de derecha).

Para medir la generosidad, los investigadores utilizaron las decisiones de donación de los participantes en una tarea con la posibilidad de donar a una organización benéfica nacional e internacional.

Así, se consideraron y analizaron tres tipos diferentes de generosidad: una orientada hacia el país de origen, con raíces en el localismo, denominada generosidad nacional; la segunda, más universalista, orientada más allá de las fronteras nacionales y hacia la comunidad internacional, denominada generosidad internacional; la tercera opción era la suma de las dos anteriores.

"Al analizar las respuestas – explican los autores en el estudio –, descubrimos que las personas que se identifican con ideologías de izquierda son más propensas a donar en general y también más propensas a ser generosas a nivel internacional, mientras que aquellas de derechas son más propensas a donar a nivel nacional. Estos hallazgos son muy consistentes y se han verificado para excluir otros factores que podrían haber influido en las respuestas. Por ejemplo, dado que la encuesta se realizó durante la pandemia de COVID-19, las personas de tendencia de derechas podrían haber demostrado ser menos generosas con las organizaciones benéficas de COVID-19 solo porque era menos probable que creyeran que COVID-19 era una gran amenaza. Pero éste no era el caso".

Pero el estudio también destaca otro hallazgo interesante. La tendencia a ser generoso con las comunidades nacionales e internacionales, tanto entre las personas de derecha como de izquierda, está relacionada de alguna manera con cuan buenos son los sistemas políticos de cada país.

En particular, en países con una buena calidad de las instituciones, las personas tienden a aumentar el interés propio (un cambio "más rápido" para las personas de tendencia de derechas) y disminuyen la generosidad nacional ("más lento" también para la inclinación de derechas). En cambio, las personas de derecha e izquierda adoptan comportamientos opuestos hacia una organización benéfica internacional cuando aumenta la calidad del gobierno: las personas de derecha tienden a donar menos, mientras que las personas de izquierda tienden a donar más.

"Estos resultados aparentemente contrarios a la intuición sugieren que, en países con alta calidad de gobierno, las personas de tendencia izquierdista pueden cambiar hacia diferentes valores: pueden tender a adoptar valores universalistas o individualistas que suelen presentar los países con alta calidad de gobierno. Ambos valores ponen poco énfasis en los límites locales. Por otro lado, en países con alta calidad de gobierno, las personas de tendencia derechista pueden reaccionar negativamente a los valores universalistas a través de una reacción cultural negativa y, por lo tanto, abrazar solo los valores individualistas".

En resumen, en un mundo cada vez más globalizado, es importante comprender no solo cómo funciona la generosidad, también qué condicionantes impactan en ella, ya sea la ideología individual como la calidad del gobierno.