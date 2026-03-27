Los parpadeos pueden indicar si alguien te presta atención

Hay momentos en los que hablas y notas que algo no encaja. La otra persona asiente, te mira… pero tienes la sensación de que está en otro sitio. No sabes si te está escuchando de verdad o si simplemente deja que el sonido le pase por delante. Pues resulta que el cuerpo puede delatar esa falta de atención de una forma muy concreta: a través de los parpadeos.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Concordia, en Montreal, analizó cómo cambia la frecuencia del parpadeo cuando una persona presta atención. Para ello, pidieron a varios voluntarios que escucharan distintas voces mientras se registraba cuántas veces parpadeaban.

Los resultados fueron bastante claros. Cuando las personas estaban realmente concentradas en lo que oían, parpadeaban mucho menos. Y cuando el entorno se volvía ruidoso y necesitaban esforzarse más para entender el mensaje, la tasa de parpadeo disminuía todavía más. Curiosamente, la luz no tenía apenas efecto: el cambio estaba ligado a la atención, no a la vista.

Aunque cada persona parpadea a un ritmo distinto, el patrón se repetía en casi todos. Menos parpadeos, más atención.

Los investigadores creen que parpadear menos ayuda al cerebro a no perder información y a centrarse mejor en el procesamiento mental. Así que la próxima vez que dudes si te escuchan, fíjate: los ojos también hablan.

Este hallazgo también invita a replantearse cómo interpretamos ciertos gestos en una conversación cotidiana. A menudo asociamos el contacto visual o los asentimientos con una escucha activa, pero este estudio sugiere que hay señales mucho más sutiles (y difíciles de fingir) que revelan el verdadero nivel de atención. El parpadeo, al ser en gran parte automático, escapa al control consciente en la mayoría de las situaciones, lo que lo convierte en un indicador especialmente fiable del estado mental de una persona en ese momento.

Además, en un contexto cada vez más marcado por distracciones constantes (notificaciones, pantallas, ruido ambiental), entender estos pequeños indicadores puede ser clave para mejorar la comunicación. No se trata de analizar obsesivamente a quien tenemos delante, pero sí de ser más conscientes de cómo funciona la atención humana. Al final, escuchar de verdad es un esfuerzo activo, y el cuerpo, como demuestra este estudio, no tarda en reflejarlo incluso en los gestos más imperceptibles.