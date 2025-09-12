Un nuevo estudio revela la causa del trastorno del déficit de atención

Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano ha encontrado indicios genéticos que podrían estar vinculados al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). El estudio, publicado en la revista Molecular Psychiatry, revela que las personas con este diagnóstico presentan variaciones en genes relacionados con la producción de neurotransmisores, las sustancias que permiten la comunicación entre neuronas.

Estas diferencias genéticas podrían estar implicadas en la aparición de los síntomas del TDAH, lo que aporta una nueva perspectiva sobre sus causas biológicas. Aunque este hallazgo representa un avance importante, los científicos subrayan que aún se necesitan más estudios para comprender a fondo estos mecanismos y su relevancia clínica.

Este descubrimiento podría allanar el camino hacia tratamientos más específicos y adaptados a cada paciente, abriendo nuevas posibilidades para abordar el trastorno de forma más eficaz en el futuro.