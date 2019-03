Parecer cansado es malo para tu vida social

Los psicólogos descubrieron que las personas que dormían poco no sólo eran consideradas menos atractivas y con peores condiciones de salud que cuando descansaban, sino que también se consideraban menos atractivas para socializar.

La mirada cansada o pesada de las personas privadas de sueño pueden animar a los demás a mantenerse alejados, tal y como los humanos aprendieron durante milenios para mantenerse alejados de sus compañeros enfermizos en la sabana para evitar contagiarse de enfermedades.

"Si alguien se ve poco saludable, es más probable que se alejen de él", dijo Tina Sundelin del Instituto Karolinska en Estocolmo. "Sin embargo, eso no explica todo el efecto de no querer socializar con ellos. Es uno de los factores, pero no es toda la historia".

Estudios anteriores han lanzado una serie de buenas razones para evitar que durmamos poco. Y es que una grave falta de sueño puede hacer que las personas sean menos optimistas y menos sociables, y hacer mella en su empatía hacia los demás. Las personas nos volvemos torpes a la hora de entender y expresar emociones y también somos más propensos a tener accidentes si dormimos poco. La pérdida del sueño también se ha asociado con una mayor irritabilidad. Como dice Sundelin: "Si puedes ver que alguien no ha dormido, tendrás una buena idea de que tal vez no sea la mejor persona para estar cerca".

Priorizar el sueño es una buena idea | Pixabay

A primera vista, mantener a las personas a distancia cuando han dormido poco podría parecer insulto a la lesión. Pero, como señalan los investigadores, dejarlos solos igual es precisamente lo que anhela la persona que no ha podido dormir bien.

En su experimento, los expertos fotografiaron a 25 personas tras dos noches de sueño normal y después de dos noches de dormir apenas 4 horas. Luego le pidieron a otras 122 personas que evaluaran las fotos por su atractivo, salud, somnolencia y confiabilidad.

Un par de noches de sueño insuficiente no tuvo ningún efecto en el factor confianza, pero afirmaban estar menos inclinados a socializar con ellos y los consideraban menos atractivos, menos saludables y, por supuesto, más somnolientos.

"Si quieres salir y pasar un buen rato, tal vez no sea muy divertido si la persona se ve realmente soñolienta", comenta John Axelsson, quien dirigió el equipo de investigación. "La pérdida del sueño tiene un impacto importante en cómo otras personas nos juzgan, por lo que priorizar el sueño no es una mala idea", aclara Axelsson. De todos modos, tampoco deberíamos preocuparnos demasiado, pues los efectos negativos no son tan significativos. Sea como fuere, siempre es mejor dormir.