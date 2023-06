¿Es malo dormir con el aire acondicionado encendido?

Con el verano llegan esas noches infernales en las que a veces esimposible poder descansar. Se estima que la mejor temperatura para dormir tiene que estar entre los 22 y 24 grados. Es decir, cuando la temperatura del dormitorio supera esas marcas, conciliar un buen sueño se vuelve casi misión imposible.

La mayoría de personas recurren a su "fiel amigo", el aire acondicionado, para poder descansar y pasar una buena noche, pero también surge la duda de si realmente es bueno para nuestra salud dormir durante toda la noche con el aire frío apuntándonos directamente.

Lo cierto es que en sí no es perjudicial, pero, como ocurre con todo, si no se hace un buen uso y no se tienen en cuenta una serie de medidas de precaución puede llegar a tener malas consecuencias. De hecho, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello explica que "el uso del aire acondicionado puede incrementar los problemas de garganta en verano".

Hay que tener en cuenta que, durante el sueño, la temperatura corporal desciende. Alcanza su mínimo unas cuatro horas después de que la persona se duerme. Un ambiente demasiado fresco aumentará la diferencia con la temperatura del cuerpo, y por lo tanto aumentarán también los riesgos.

La más común de las consecuencias negativas ocasionadas por dormir con el aire acondicionado encendido es la irritación e inflamación de la garganta y las vías respiratorias, provocadas por las bajas temperaturas y el aire seco. Esto último también puede ocasionar irritación en los ojos, con sus consecuentes picores e incluso posibles conjuntivitis.

Además, la cuenta de Tik Tok de Farmacéutico Fernández explicaba algún otro riesgo que, tal y como afirmaba, había sufrido él en primera persona.

"Dormir toda la noche con el aire acondicionado no es algo muy recomendable especialmente si te da directamente porque es muy fácil que te pueda provocar una contractura muscular. Os lo digo yo que ayer lo dejé encendido y no he pasado calor pero, madre mía que dolor", decía mientras se tocaba el cuello.

Para evitar que nos perjudique, algunas cosas a tener en cuenta serían: mantener el aire a una temperatura razonable (por encima de los 23ºC), que no nos dé directo, no tenerlo encendido durante toda la noche, hidratarse y limpiar bien los filtros, entre otros.