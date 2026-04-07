Artemis II inicia su regreso a la Tierra: qué día llegarán

La misión Artemis II ha iniciado su trayectoria de regreso a la Tierra después de completar con éxito el paso por la cara oculta de la Luna, el momento más crítico del viaje.

La nave Orion ha utilizado la gravedad lunar para redirigir su trayectoria, en una maniobra clave que marca el inicio del viaje de vuelta.

Cuándo llegarán

Está previsto que la cápsula americe frente a la costa de San Diego el próximo 10 de abril, tras una misión de aproximadamente diez días de duración.

El regreso incluye una de las fases más exigentes y peligrosas de la misión: la reentrada en la atmósfera terrestre. Orion deberá soportar temperaturas extremas antes de desplegar sus paracaídas y descender sobre el océano.

El éxito del sobrevuelo lunar y el inicio del regreso confirman que los sistemas de la nave han funcionado según lo previsto, validando tecnologías clave para futuras misiones.

Este viaje es el paso previo a Artemis III, cuyo objetivo será llevar de nuevo astronautas a la superficie lunar.