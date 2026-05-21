A qué hora y cómo ver en directo el lanzamiento de Starship V3

La cuenta atrás ya está en marcha. SpaceX prepara un nuevo vuelo de prueba de su Starship, el cohete que en un futuro llevará astronautas a la Luna y Marte. El lanzamiento está previsto desde Starbase, en Texas, durante la madrugada del viernes en España, ya que la ventana de despegue se abre a las 00:30 horas (hora peninsular española).

La transmisión en directo empezará unos 45 minutos antes del despegue y se podrá ver a través de la web o en el perfil de SpaceX de la red social X.

Será el primer vuelo suborbital del nuevo Starship V3, una evolución del vehículo diseñada para mejorar el rendimiento, la reutilización y la capacidad de carga. Si todo sale según lo previsto, la prueba durará algo más de una hora, mientras que el propulsor Super Heavy amerizará apenas siete minutos después del despegue y la etapa superior lo hará cerca de una hora más tarde.

El objetivo principal del ensayo será comprobar que todas las maniobras críticas funcionan correctamente: lanzamiento, ascenso, separación de etapas, reencendido de motores y aterrizaje controlado en el mar. Sin embargo, a diferencia de pruebas anteriores, el propulsor Super Heavy no intentará regresar a la base para ser capturado, ya que al tratarse de la primera prueba del Starship V3 la prioridad está puesta en recopilar datos y validar el comportamiento del sistema.

Uno de los momentos más interesantes llegará ya en el espacio. La etapa superior desplegará 20 simuladores de satélites Starlink del tamaño de los futuros Starlink V3, además de dos satélites modificados para fotografiar el escudo térmico de Starship durante el vuelo y la reentrada. La idea es evaluar daños, desgaste y resistencia del sistema, algo clave para convertir el vehículo en una nave reutilizable de verdad.

Para ello, algunos fragmentos del escudo térmico han sido pintados de blanco, simulando piezas deterioradas. Esto permitirá a los ingenieros detectar mejor posibles fallos y comprobar cómo responde la nave en escenarios menos ideales. Además, la misión pondrá a prueba el reencendido de un motor Raptor en el espacio y varias maniobras experimentales diseñadas para forzar los límites estructurales del vehículo.