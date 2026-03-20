El órgano olvidado que podría predecir el riesgo de enfermar y morir

Un nuevo estudio científico ha puesto el foco en el timo, un pequeño órgano del cuerpo humano que durante años ha sido ignorado, pero que ahora podría ser fundamental para la salud y la longevidad.

El timo se encuentra en el pecho y tiene una función esencial: ayudar a entrenar las células del sistema inmunitario para que puedan defender al organismo de infecciones y enfermedades. Durante mucho tiempo se pensó que este órgano dejaba de ser importante tras la adolescencia, ya que se reduce con la edad.

Sin embargo, nuevas investigaciones, basadas en el análisis de miles de personas, han demostrado que los adultos con un timo más sano tienen una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de sufrir enfermedades graves como el cáncer o problemas cardiovasculares.

Los datos son llamativos: las personas con mejor salud del timo presentan hasta un 50% menos de riesgo de muerte y menos probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón en comparación con quienes lo tienen más deteriorado.

Además, en pacientes con cáncer, un timo en buen estado también se relaciona con una mejor respuesta a tratamientos como la inmunoterapia, ya que estos dependen directamente de la fortaleza del sistema inmunitario.

Los investigadores han observado que factores como el tabaquismo, el sobrepeso o la inflamación crónica pueden afectar negativamente a la salud del timo. Esto sugiere que los hábitos de vida podrían influir en cómo envejece el sistema inmunitario.

Aunque los resultados son prometedores, los científicos advierten que todavía se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos y poder aplicarlos en la medicina diaria.