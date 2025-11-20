Tres hábitos sencillos para mejorar tu higiene bucal, según una experta

Tener una buena higiene bucal no solo ayuda a mantener una sonrisa bonita, sino que también puede prevenir problemas como caries, inflamación de encías o mal aliento. Tal y como recoge el medio Mirror, la dentista Shaadi Manouchehri, conocida en redes sociales por sus consejos de salud dental, ha compartido tres hábitos sencillos que, según afirma, pueden marcar una gran diferencia en el día a día.

El primero de ellos es usar un cepillo de dientes eléctrico y establecer una rutina estricta: cepillarse dos veces al día durante dos minutos, siempre antes del desayuno y justo antes de dormir. La doctora subraya que este orden es importante para proteger el esmalte y evitar dañar los dientes tras la comida.

También recuerda que el cepillado no es suficiente si no se limpia entre los dientes. Tanto el hilo dental como el irrigador bucal son esenciales para eliminar restos de comida y placa en las zonas donde más suelen aparecer las caries. Manouchehri insiste en que, si se pasa por alto este paso, "te estás perdiendo mucho" en tu higiene diaria.

El último consejo es incorporar el uso de un raspador lingual para eliminar las bacterias acumuladas en la lengua, responsables en gran parte del mal aliento. Explica que con una o dos pasadas es suficiente y que debe hacerse dos veces al día, después del cepillado. Aclara además que el cepillo de dientes no limpia la lengua con la misma eficacia.

Para Manouchehri, la clave está en mantener estos tres hábitos de forma constante, porque son los que realmente pueden transformar la salud bucal a largo plazo.