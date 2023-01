Modo duende: el término que define el 2022 según Oxford

La Universidad de Oxford, como cada año, declara una palabra que define los pasados doce meses. A parte de nombrar un color o la mejor música del año, también se establece la expresión que ha protagonizado este periodo. En este caso, la palabra que se ha escogido y que representa el 2022 es el 'modo duende', un término que mejor expresa lo que ha sido este año para la mayor parte de la población que vive en el planeta Tierra. A continuación, te explicamos el porqué.

Esta palabra es una traducción que proviene del inglés 'goblin mode' y hace referencia a una expresión bastante popular en las redes sociales. Lo que quiere decir es que las personas tienen períodos perezosos en los que se descuidan. Apenas le importa lo que piensen los demás sobre ellos y prefieren pasar más tiempo en casa.

Este concepto surgió durante la pandemia, en 2020, ya que las personas estuvieron encerradas en sus viviendas durante un par de meses sin poder salir de casa, por lo que su rutina se modificó completamente. Sin embargo, hay personas que se han acomodado a esa nueva rutina y prefieren pasar el mayor tiempo posible haciendo las tareas desde su hogar.

La mayoría de las personas que están en este 'modo duende' en lugar de ir al supermercado, prefieren comprar de manera online a través de aplicaciones o sitios web de las tiendas. Además, en vez de ir al cine, prefieren ver una película en streaming en el sofá y en lugar de salir a comer, piden comida a domicilio.

Este 'modo duende' no tiene porqué ser negativo, ya que pone en valor que las personas deben reducir compartir una vida perfecta en las redes sociales sin necesidad de sacar la mejor facción y mostrar cómo es realmente la vida diaria. Eso sí, se aconseja no abusar de esta rutina de vida, ya que a veces puede ser perjudicial para la salud física y mental, por lo que mientras tengas claros los límites sanos no hay problema en usar este concepto.